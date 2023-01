(VIDEO) Questione Depuratore Marinella, incontro del Sindaco in Regione: "L'iter prosegue. Siamo ottimisti"

di: Redazione - del 2023-01-13

Nei giorni scorsi abbiamo intervistato il Sindaco Enzo Alfano, recentemente tornato da Palermo per la questione del depuratore di Marinella di Selinunte, che preoccupa un intero comparto turistico.

"La preoccupazione deve essere di tutti. Non è soltanto per gli addetti ai lavori del comparto turistico - ha riferito ai nostri microfoni il primo cittadino - ma è un'intera comunità che ne avrebbe un grande nocumento. È da settimane che sono in continuo contatto con la politica e la burocrazia per risolvere questo problema.

Ho avuto un incontro con la prof.ssa Di Liberto, Dirigente del Dipartimento acqua e rifiuti, con cui abbiamo cercato di individuare un percorso virtuoso che ci porti all'autorizzazione e, quindi, ad una continuazione senza soluzioni di continuità, togliendo così ogni preoccupazione ed affrontare la stagione turistica prossima.

È chiaro che ci dev'essere l'impegno di tutti quelli che sono coinvolti in questo procedimento. Speriamo di aggiornarvi al più presto, ma sono soddisfatto e ragionevolmente convinto che possiamo farcela."

Per ulteriori informazioni, guarda la video intervista.