La Folgore in trasferta affonda il Petrosino. Poker di Rustico

del 2023-01-15

Grande Folgore che cala un poker a Petrosino con quattro reti di Peppe Rustico in rete dopo appena 10 minuti di gioco. Una difesa granitica che ha visto in Cascio e Berbero i due pilastri insormontabili con un Rallo in grande spolvero.

Il Petrosino proponeva i vari ed Cortese, Lombardo Rosella che, per esperienza, non sono secondi a nessuna ma la sagacia tattica di mister Messana ha fatto il resto con un Rustico super.

Domenica arriva una delle formazioni più forti ovvero l’Accademia Trapani dell’ex tecnico folgorino Luciano Amoroso e i giocatori folgorini avrebbero bisogna degli ultras che ritornino ad incitare come hanno fatto per anni con grande entusiasmo.