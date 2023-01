(VIDEO) Arresto Messina Denaro, il Procuratore De Lucia in conferenza: "Aiutato da parte della borghesia siciliana"

del 2023-01-16

In occasione della conferenza stampa indetta dalla Magistratura e dall’Arma dei Carabinieri successiva all’arresto di Matteo Messina Denaro sono stati forniti dettagli sul blitz che ha portato a indentificare e arrestare l’imprendibile boss. “Solo oggi si è avuta la certezza che si trattava di Messina Denaro ma non vi era certezza e le ipotesi formulate hanno trovato riscontro”. “C’è stata di certo una importante fetta di borghesia che negli anni ha aiutato Messina Denaro e le nostre indagini ora stanno puntando su questo". A dichiararlo il procuratore Maurizio de Lucia che ha annunciato indagini a tappeto volte a individuare chi ha aiutato Messina Denaro in questa lunga latitanza.

"Al momento non ci sono elementi per affermare una responsabilità della clinica La Maddalena posto che Messina Denaro si muoveva con un documento all'apparenza perfettamente valido".