Beni di lusso, profumi e parrucche nel covo di Messina Denaro. Indagato il medico

del 2023-01-17

Diversi capi di abbigliamento firmati e dei profumi ma nessuna arma. Rinvenuti anche dei pizzini, parrucche e, persino, un poster del padrino all’ingresso e uno di joker. Sono questi alcuni dei prinicipali ritrovamenti fatti dai Carabinieri all'interno del covo del boss Matteo Messina Denaro, arrestato, ieri, alla clinica Maddalena di Palermo. Al momento dell'arresto, è stato reso noto, il boss aveva con sè due cellulari e un'agenda bordeaux che sono subito stati sequestrati.

Il nascondiglio si trova in un anonimo palazzetto di Campobello di Mazara a due piani gialli ed è nel centro abitato nel in vicolo San Vito (ex via Cv31). Dopo la perquisizione notturna, è stata presidiata dai Carabinieri e poi alle 8,30, sono arrivati gli uomini del Reparto investigazioni scientifiche di Messina che stanno passando al setaccio l’abitazione.

Intanto è stato interrogato il vero Bonafede il quale ha dichiarato di conoscere Messina Denaro fin da giovane, e di aver comprato casa con i soldi del boss in cui questi ha trascorso gli ultimi mesi della latitanza. Bonafede è indagato per associazione mafiosa.

Sul posto anche il Capitano dei Carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo Domenico Testa. Messina Denaro viveva in una casa che negli ultimi mesi, dopo il trasferimento dei proprietari, è rimasta disabitata.

Intanto il medico che curava Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, è indagato. Si tratta del 70enne Alfonso Tumbarello, campobellese da poco in pensione, per tanti anni medico di base a Campobello sino al Dicembre 2022. Fino a qualche mese fa ha avuto in cura il vero Andrea Bonafede. Ieri i Carabinieri hanno perquisito le sue abitazioni di Campobello, Tre Fontane e l’ex studio del dottore ormai in pensione.

Le ricerche sono state coordinate dal Procuratore Aggiunto Paolo Guido, che ha partecipato alle operazioni. Matteo Messina Denaro, intanto, è stato trasferito con un volo militare all’aeroporto di Pescara, già ieri sera. Per lui si sono aperte le porte del carcere dell’Aquila, una struttura di massima sicurezza nei presso del quale è presente un centro oncologico di primo livello.