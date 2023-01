Arresto Messina Denaro, studenti nel Sistema delle Piazze a Castelvetrano per ringraziare le Forze dell'Ordine

di: Redazione - del 2023-01-18

Si è svolto stamane alle ore 9 presso il Sistema delle Piazze di Castelvetrano, insieme a tanti studenti e cittadini presenti, il Sit-in per celebrare un momento di condivisione e ringraziamento alle Forze dell'Ordine dopo la cattura di Matteo Messina Denaro.

"Questa è una giornata che ci ha riempito di gioie ed emozioni ed abbiamo avuto il piacere di condividerle tutti insieme" - afferma l'Assessore Zizzo. - Vedere i ragazzi in piazza è bellissimo ed anche ognuno di noi può comunicare qualcosa agli altri. Quello che a me piace sottolineare da psicologa è che la presenza della mafia massiccia, come quella che noi abbiamo subito, sul territorio, non crea danni soltanto a livello economico, politico e sociale, ma crea danni anche su tutta la collettività a livello psicologico. Tutto questo incide sul nostro modo di essere, senza che ce ne rendiamo conto".

"Noi genitori abbiamo uno scopo fondamentale - dichiara in piazza Lina Stabile, rappresentante del Comitato Genitori - educando i nostri giovani alla legalità e ad essere liberi. La prima educazione parte da noi famiglie. La scuola è un supporto ed uno strumento che ci affianca, quindi ragazzi siate liberi, siate i futuri genitori che educheranno i figli alla libertà ed alla legalità".