Scoperto dagli inquirenti un secondo covo di Messina Denaro. Indagato anche Primario Oncologia

del 2023-01-18

Un secondo bunker all'interno di una abitazione sita non lontana dal primo covo individuato ieri a Campobello di Mazara dove ieri sono state effettuate le perquisizioni e i rilievi ad opera dei RIS dei Carabinieri, è stato rinvenuto oggi dai Carabinieri. Il bunker è stato trovato in via Toselli Maggiore a poca distanza dal primo covo. Dalle prime indiscrezioni sembra che trattasi di stanza nascosta dietro una parete da utilizzare probabilmente in caso di emergenza.

Intanto emerge dagli ambienti giudziari che, oltre al medico Alfonso Tumbarello, altre contestazioni vengono mosse al primario di oncologia dell'ospedale di Sant'Antonio Abate di Trapani, Filippo Zerilli.