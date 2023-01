"Un foglio bianco per riscrivere la storia di Castelvetrano". Giuseppe Cimarosa organizza un sit-in per oggi

del 2023-01-19

"A due giorni dal lieto evento e dopo la lunga riflessione, ho pensato che domani sia molto importante, per il valore simbolico che custodisce, organizzare una manifestazione silenziosa e pacifica nel quartiere dove Matteo Messina Denaro è nato e dove vive ancora il resto della sua famiglia. E facciamolo portando un foglio bianco con noi che simboleggi la rinascita della nostra Castelvetrano, perché si riscriva una nuova storia, una nuova era, un nuovo domani senza ombre e con coraggio.

Vi chiedo di non perdere questa occasione perché tutti noi siamo chiamati , chi nel piccolo e chi nel grande , a fare il nostro dovere . E ribellarsi alla Mafia e gioire di questo arresto è un nostro dovere di siciliani onesti.

Fino ad oggi la nostra storia è stata segnata e scritta dagli errori degli altri; da oggi ce la scriviamo da soli ! Chi è con me ? Forza , Castelvetrano , risorgiamo! Ci vediamo in piazza Ruggero Settimo a Castelvetrano dalle ore 16 in poi”.

Scrive così Giuseppe Cimarosa che ha pensato di organizzare un'iniziativa in piazza Ruggero Settimo dal valore simbolico per scrivere di una nuova Castelvetrano Quando suo padre Lorenzo Cimarosa fu arrestato e decise di collaborare con la giustizia, lui, il fratello e la madre rifiutarono il programma di protezione restando a vivere a Castelvetrano, tra mille paure e tanto orgoglio.

Lorenzo aveva così commentato a caldo l’arresto: "Piango di felicità e di orgoglio . Il mio primo pensiero va a mio padre , a tutte le vittime che sono morte a causa di questo criminale e alle loro famiglie , a tutti i Siciliani, e ancor di più a tutti i Castelvetranesi onesti ma anche quelli meno onesti che oggi posso davvero ritenersi liberi da un ombra che li ha tenuti sempre nel buio. Questa è una vittoria di tutti noi. Grazie Stato”.

Adesso questa iniziativa che non può che confermare la volontà dello stesso di trascinare tutta la cittadinanza a riscrivere un capitolo di una città fatto di legalità e senso di appartenenza allo Stato.