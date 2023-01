Arresto Messina Denaro, il racconto dei pazienti della Maddalena: "Era una persona gentile ed elegante"

di: Redazione - del 2023-01-17

Matteo Messina Denaro, che era conosciuto alla «La Maddalena» di Palermo come Andrea Bonafede, è stato arrestato proprio lì, in quella clinica dove si curava per un probabile tumore (faceva infatti terapie oncologiche).

Secondo un signore della clinica aveva un fare gentile, elegante ed un linguaggio molto formale, con un foulard al collo, il quale appariva anche in una foto di cui erano in possesso gli investigatori del caso. «Stavamo nella stessa stanza - ha raccontato una paziente a Gds.it - era una persona gentile, molto gentile». E poi aggiunge: «ci sono anche mie amiche che hanno il suo numero di telefono, lui mandava messaggi a tutti. Ha scambiato messaggi con una mia amica fino a ieri mattina».

In realtà, questo sconosciuto Bonafede era nient'altro che l'ultimo padrino nato a Castelvetrano nel 1963.