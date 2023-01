"Stabilizzazione precari Comune CVetrano primo passo verso riorganizzazione macchina amministrativa"

di: Redazione - del 2023-01-25

Il superamento del dissesto finanziario ha dato un’ulteriore scossa, grazie anche all’impegno del Consiglio Comunale di Castelvetrano, all’iter per la definitiva stabilizzazione dei contrattisti del Comune. Lo stesso Consiglio aveva approvato a Dicembre il bilancio preventivo 2022 ed il bilancio consolidato 2021, propedeutici alla continuazione della procedura.

“Sono state avviate le procedure per la stabilizzazione dei dipendenti precari dell’Ente - ha confermato lo stesso Sindaco Enzo Alfano in una nota - con l’approvazione di un atto di indirizzo con delibera di giunta dello scorso 9 Gennaio. Attualmente, le unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sono 223, provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili, impegnati in progetti di pubblica utilità attivati dal Comune o da enti privati.”

“Per arrivare alla tanto agognata stabilizzazione - ricorda Paolo Pagoto, Segretario Provinciale della Csa - è ancora necessaria la modifica del regolamento della stabilizzazione ormai vetusto, alla luce della più recente normativa, e l’approvazione del nuovo piano delle assunzioni, dove dovranno essere eliminati i 44 esuberi, nel senso che vengano equiparati agli altri contrattisti alla luce del superato dissesto finanziario dell’Ente.”

“Uno dei primi atti che questa Amministrazione ha voluto portare avanti, - afferma Alfano - alla fuoriuscita dal dissesto economico finanziario del Comune, dichiarato il 15 Febbraio del 2019, è stata la programmazione della fuoriuscita dal precariato per tutte le 223 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in possesso dei requisiti richiesti, includendo le 44 unità che risultavano nella programmazione precedente in condizione di esubero.

A tal proposito, - continua il primo cittadino - ho incontrato in questi giorni una delegazione di contrattisti, al fine di continuare il dialogo e il confronto, che l’Amministrazione ha intessuto e continua a tenere con il personale. La stabilizzazione del personale è un primo passo verso una riorganizzazione della macchina amministrativa, con la possibilità di poter assumere quelle figure professionali di cui gli uffici sono carenti, migliorando i servizi al cittadino.”