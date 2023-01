"Dopo l'arresto di Messina Denaro tanti sorrisi ma anche silenzi e assenze.."

di: Redazione - del 2023-01-17

Il nostro Direttore Elio Indelicato, in una diretta di stamane a Campobello di Mazara, dove si trova il covo di Matteo Messina Denaro, ha intervistato Ernesto Oliva, giornalista di Rai Tre, il quale ha fatto delle affermazioni molto profonde su quella che è stata la sua sensazione sulla reazione di alcuni castelvetranesi dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro.

“Io non sono di Castelvetrano - ha dichiarato ai nostri microfoni Ernesto Oliva - il mio occhio è esterno, ho visto molte persone soddisfatte, alcune felici. Ho notato, tuttavia, anche molti silenzi, cosa che si è vista alla manifestazione di ieri sera in piazza, frequentata dagli scout, che hanno fatto un lavoro fantastico e hanno manifestato la loro gioia. Mancava all’evento, forse, la città.

Credo che l’arresto di Matteo Messina Denaro non possa semplicemente fugare quelli che sono i timori e la coltre di cui si è sempre parlato e che ha, in qualche modo, coperto Castelvetrano - continua il giornalista della Rai. - Del resto la famiglia di Messina Denaro ha condizionato, per tanti decenni, la scena della cittadina, quindi era anche illusorio pensare che poche ore dall’arresto potessero cambiare atteggiamento. Speriamo che tanti ragazzi e bambini che ho visto ieri possano costruire una Castelvetrano diversa e libera da questa cappa.

Una cosa simile è successa dopo l’arresto di Totò Riina, dove c’è stata una rivolta civile, che avrebbe dovuto avere il supporto dello Stato, il quale non si deve fermare soltanto agli arresti dei grossi latitanti.

Occorre incidere sul tessuto sociale ed economico per far sì che la gente non si abitui e rassegni a pensare che si può andare avanti grazie all’economia ed alla violenza mafiosa.

C’è da considerare la fine di questa latitanza di Messina Denaro, - conclude Oliva - che sicuramente va festeggiata. Bisogna anche pensare a questi 30 anni di attesa. Lo stesso è successo per Riina, con 24 anni di latitanza, per Luciano Riggio, con 16 anni di latitanza e per Bernardo Provenzano, latitante anche lui per una trentina d’anni.”

Da dire che un discreto numero di castelvetranesi ieri sera ha sentito la necessità di scendere in piazza per ringraziare le Forze dell’Ordine. Domani mattina dalle 9, su input dell’Amministrazione Comunale, si svolgerà un sit-in presso il Sistema delle Piazze alla presenza anche delle scuole. L’auspicio è che si possano aggiungere anche tanti altri concittadini.