Mazara, primario si toglie la vita. Era stato condannato per violenze sessuali su pazienti

(fonte: Giornale di Sicilia) - del 2023-01-18

(ph. mazaranews.blogspot.com)

Ieri sera si è tolto la vita Roberto Caravaglios, 60enne primario del reparto Radiologico dell'ospedale Abele Ajello di Mazara. L'anno scorso, più precisamente il primo dicembre, aveva ricevuto una condanna di quattro anni e quattro mesi di carcere per violenze sessuali su alcune pazienti.

Le donne coinvolte, le quali si erano recate all'ospedale per degli accertamenti diagnostici, sarebbero state tre. L'indagine è scattata grazie alla denuncia di una delle tre donne. Secondo l'accusa, il medico avrebbe "allungato" le mani alle parti genitali delle pazienti ed avrebbe, inoltre, usato le mani per compiere "manovre" che non sarebbero state necessarie.