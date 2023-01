del 2023-01-19

Scoperto dalla Oolizia un terzo covo in cui avrebbe vissuto il boss Matteo Messina Denaro. Situato a Campobello di Mazara sembra che l’appartamento sia però vuoto e in vendita. Ulteriori approfondimenti sono in corso. L'immobile si trova al civico 260 di via San Giovanni e ad aprire alla polizia è stato il fratello del proprietario: quest’ultimo, infatti, vive in Svizzera da 40 anni.