Restauro dei lampioni storici davanti al Selinus finanziato dalla Sager per oltre 10 Mila Euro. Affidati i lavori

del 2023-01-22

Saranno presto ricollocati i due lampioni storici antistanti il Teatro Selinus di Castelvetrano, a seguito del recente affidamento dei lavori di restauro. “Sin dal nostro insediamento, come Amministrazione, - precisa il Sindaco Dott. Enzo Alfano – abbiamo pensato di intervenire, vista l’importanza e il pregio storico, culturale ed artistico dei lampioni.

Il 24 dicembre del 2019, infatti veniva approvata una delibera di Giunta per recuperare le somme necessarie mediante l’Art Bonus, un particolare credito di imposta del 65% per chi contribuisce, con erogazioni liberali, al finanziamento del ripristino di opere d’arte pubbliche. - continua Alfano - Restituire alla Città questi beni, rappresenta una vittoria, considerando che, erano stati dismessi e collocati in magazzino. Colgo l’occasione per ringraziare la Sager, che ha contribuito a riqualificare uno dei luoghi più significativi ed identitari della nostra Città.” I lavori saranno eseguiti dalla ditta “Neri Illuminazione” con sede a Longiano, per un importo pari a € 10.450,00 più IVA al 10%, tramite procedura sul MEPA.

«SAGER svolge servizi sul territorio a beneficio di tutta la Comunità di Castelvetrano, come di molti altri comuni. – affermano dalla direzione dell’azienda incaricata del servizio igiene della Città - Per questa ragione, ha voluto modificare il proprio oggetto sociale che ora, oltre a perseguire lo scopo del profitto, intende anche creare valore condiviso con le Comunità dove opera, in linea con le finalità delle Società Benefit (SB). La Società Benefit è stata introdotta nell'ordinamento italiano sul modello delle B Corporation statunitensi: l'Italia, prima in Europa e prima al mondo fuori dagli USA, dove sono normate dal 2010, ha adottato questa forma societaria nel 2016 e SAGER vi ha aderito nel 2020. Un tratto distintivo sul mercato rispetto a tutte le altre forme societarie, una forma giuridica virtuosa ed innovativa.

Per tale motivo, quando il comune di Castelvetrano ha emesso nel 2020 il Bando ART BONUS per il riatto e riposizionamento dei due lampioni storici già un tempo presenti davanti al Teatro Selinus, ha deciso di partecipare al bando e, successivamente, di non dare pubblicità al contributo dato, perchè non sembrasse una captatio benevolentiae nei confronti di una Comunità da poco servita. Oggi, che si avvicina il momento del ripristino, SAGER, anche a nome del Raggruppamento che rappresenta, ritiene di poter rendere noto il proprio sostegno a beneficio della Comunità di Castelvetrano, con la quale ritiene di aver stabilito un vero patto per il riscatto dell'ambiente cittadino e delle borgate».