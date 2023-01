Castelvetrano, OSS salva 60enne ricoverato all’Ospedale. Encomio per l’operatrice dall’Amministrazione Comunale

di: Redazione - del 2023-01-20

Un applauso ed un mazzo di fiori per Liliana D’Incerto all’interno dell’aula consiliare alla fine dei lavori della massimo consesso civico. Una forte emozione per la stessa operatrice socio assistenziale, che ha salvato un sessantenne mazarese, il quale, nella giornata dell’Epifania, stava per lanciarsi dal quarto piano dell’Ospedale di Castelvetrano, dove era ricoverato. A volere questo encomio pubblico per primo l’Assessore Filippo Foscari, che ha subito raccolto l’immediata disponibilità del Sindaco.

A presentare la giovane mamma il Presidente del Consiglio, l’avvocato Patrick Cirrincione, che ha voluto brevemente ripercorrere quei momenti concitati di una donna sola, la quale non ha pensato due volte a prendere per la cintola l’uomo che aveva già messo una gamba sul parapetto, pronto per lanciarsi nel vuoto.

"È stata una giornata particolare - ha riferito mamma Liliana, comprensibilmente emozionata e confusa - quella vissuta. Ho subito notato una sagoma sulla finestra in quella giornata dell’Epifania, della luce, della vita e della speranza, e non ho esitato minimamente ad aggrapparmi ai suoi fianchi con tutte le mie forze, che non so dove ho trovato, con il mio piede schiacciato sul muro per aiutarmi a fare resistenza.

Ho gridato ma nessuno mi ha sentito - continua Liliana D’Incerto - poi qualcuno da sotto ha visto la scena e, per fortuna, sono arrivati in tempo gli infermieri del Pronto Soccorso, che hanno pensato al resto. Mi è bastato il suo grazie - conclude l’operatrice - . Io ho fatto solo il mio dovere e ringrazio il Consiglio Comunale, il Sindaco e tutti per questo encomio."