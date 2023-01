A S. Ninfa il "Sabato del Formaggio" tra degustazioni di zabbina, ricotta e formaggi. Evento il 4 Febbraio presso Sicilformaggi

di: Publiredazionale - del 2023-01-21

La Sicilformaggi di Santa Ninfa è lieta di comunicare la data del primo evento caseario di Sicilformaggi chiamato “il sabato del formaggio”. Il primo evento in programma si terrà il 4 Febbraio 2023 nei locali della Bottega ”Sicilformaggi” - presso il Centro Artigianale di Santa Ninfa in via E. Mattei, 3 - ed è creato e organizzato dalla Sicilformaggi stessa.

Sarà un appuntamento fisso e imperdibile, che si svolgerà ogni sabato, di degustazione e vendita a prezzi da ingrosso per appassionati, golosi e semplici amanti delle cose buone siciliane che avranno un'occasione unica per conoscere il diversificato mondo dei formaggi e ciò che si cela dietro ai suoi gustosi prodotti che si differenziano per peculiarità e tecniche di realizzazione, affiancati ogni sabato da un’eccellenza gastronomica locale abbinabile – come composte, marmellate, paté, frutta secca, pasta artigianale, ecc ecc.

Sarà possibile degustare e acquistare i formaggi classici come pecorini freschi e stagionati, primosale, tuma, ricotta fresca, zabbina calda, cannoli, oltre ai formaggi conditi e specialità gastronomiche siciliane stagionate.

“In periodi come questi - sottolinea il titolare Tommaso Palmeri - soprattutto in questa fase che vede il Paese far fronte a sfide complesse come il caro energia, la remuneratività del prezzo del latte alla stalla, i costi di trasformazione e di trasporto che gravano sulle imprese e sulle società, bisogna ridare slancio alla fiducia produttore-consumatore e vendere a prezzi equi e vantaggiosi per il consumatore”. Vi aspettiamo a “Il sabato del formaggio”. I formaggi li mettiamo noi, i sorrisi vi garantiamo che li porterete voi!