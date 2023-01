Tennis Club, interrogazione di Obiettivo Città al Sindaco Alfano

del 2023-01-26

Interrogazione consiliare di Obiettivo Città in merito all’affidamento e gestione impianto sportivo adibito a campi da tennis. Secondo quanto sostenuto da Obiettivo Città con interrogazione il cui testo lo riportiamo di seguito la struttura non poteva essere messa al bando dal Comune in quanto la struttura sorge su un terreno di proprietà dell'Asp:

“Premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n.167 del 24 Agosto 2022, l’Amministrazione Comunale ha formulato atto di indirizzo per l’attivazione della procedura di gara per la concessione degli impianti adibiti a campi da tennis siti in via Piersanti Mattarella;

Che con successiva determinazione n.160 del 26 Agosto 2022, è stata attivata la relativa procedura di gara e approvato lo schema di bando con i relativi allegati;

Che con determina n.181 del 3/10/2022 il Responsabile della Direzione Organizzativa IX nomina la commissione esaminatrice delle istanze pervenute;

Considerato che la struttura sportiva di che trattasi insiste su terreni di proprietà dell’ASP Trapani;

Che, come affermato dal Sindaco durante la seduta di Consiglio Comunale del 10/11/2022, con l’ASP di Trapani non vi è nessun accordo scritto ma solo una fitta corrispondenza;

Che la fitta corrispondenza tra Comune di Castelvetrano e ASP Trapani, così come dichiarato dal Sindaco, non può considerarsi alla stregua di una autorizzazione o un nulla osta rilasciato dall’ASP al Comune per l’espletamento dei bandi di affidamento delle strutture sportive;

Che con nota prot. N.6930 del 17/01/2023 l’ASP di competenza risponde ad istanza effettuata da un ricorrente affermando che è in attesa di definire celermente il protocollo d’intesa così come definito con lo stesso Comune, confermando quindi, che nulla è stato ancora definito;

Che il Comune di Castelvetrano, non essendo titolare della superficie messa a bando, non ha la legittimazione a potere bandire una procedura di gara per la concessione degli impianti adibiti a campi da tennis data l’assenza di un valido titolo giuridico che permettesse in capo al suddetto ente la disponibilità dei beni in questione;

Che è stata smontata la tendo struttura in metallo adibita a copertura del campo n.1 del valore di circa euro 10.000,00 senza regolare autorizzazione comunale ma solo sostenuta da una perizia effettuata da un professionista delegato da parte privata, che nessun valore ha, considerato che la struttura è stata inserita nel bando di affidamento e che è stata smontata e allocata in struttura privata. Lo smontaggio, da quanto risulta, è stato effettuato solo per effettuare, in seguito, la realizzazione di campi di padel non ancora autorizzati dal Comune e la cui eventuale realizzazione non è stata nemmeno prevista all’interno del bando di gara;

Che il bando al punto 5 prevede che “nessun locale o prefabbricato potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione”;

Che, durante la seduta di Consiglio Comunale del 19/01/2023 il Sindaco, rispondendo ad una interrogazione del gruppo di Obiettivo Città, conferma che la struttura è stata smontata autonomamente da parte della aggiudicatrice e che da parte del legale rappresentante del Circolo Tennis di Mazara del Vallo, è stata presentata in data 03/01/2023 prot. N.317 relazione tecnica redatta da un professionista ma che nessuna autorizzazione è stata rilasciata in seguito;

Che sempre durante il C.C. del 19/01/2023 il Sindaco risponde all’interrogazione di cui sopra riportando come autorizzazione rilasciata dall’ASP una nota prot. N76952 del 15/06/2022 e affermando che, a seguito della disamina della bozza di protocollo di intesa, con la quale si perverrà alla gestione comune di immobili insistenti nel territorio comunale, si ritiene superflua la formalizzazione dell’impegno, ammettendo così che nessuna convenzione o protocollo era esistente al momento dell’emanazione del bando;

Considerato che il contenuto della nota prot. N. 76952 del 15/06/2022 pocanzi citata riporta invece una risposta differente e non di condivisione da parte dell’ASP rispetto alla proposta di protocollo di intesa effettuata dal Comune di Castelvetrano e con la quale il Commissario Straordinario dott. Paolo Zappala rappresenta alcuni aspetti amministrativi che richiedono approfondimento rispetto a quanto proposto dal nostro Comune, in quanto in riferimento alla proposta di protocollo di intesa effettuata dal comune di Castelvetrano, mancano gli allegati elencati A e B non prodotti all’interno della stessa proposta, così da rendere incomprensibile la stessa.

La nota inoltre riporta alcune considerazioni e supposizioni e, alla fine, conclude con un invito al Comune a dare riscontro alle osservazioni prodotte dall’ASP, producendo gli allegati mancanti, e di rivolgersi a gli uffici competenti;

Tutto ciò premesso impegna l’Amministrazione Comunale, affinchè si proceda a revoca in autotutela della concessione rilasciata all’aggiudicatario della gara, nonché degli atti ad essa prodromici e successivi, stante l’illegittimità della deliberazione di Giunta Municipale n.167/2022 del 24/08/2022 e del conseguente bando di gara emanato il 26/08/2022 a causa della indisponibilità giuridica in capo al Comune di Castelvetrano del bene che si intendeva dare in concessione.

In seconda istanza, inoltre, chiedono di applicare la clausola di risoluzione contrattuale prevista al punto 7 del bando, considerato che lo smontaggio della tendo struttura senza regolare autorizzazione è un grave inadempimento alle obbligazioni assunte, tale da compromettere la funzionalità e la sicurezza degli impianti.

Si chiede di mettere la seguente mozione in discussione al primo Consiglio Comunale utile.”