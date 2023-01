Continua l’iter verso riconoscimento DOP per il pane nero. Incontro del Sindaco con i panificatori e promotori

di: Redazione - del 2023-01-26

Si è tenuto ieri sera, alle ore 21,00, un incontro tra il Sindaco Enzo Alfano, con il Vicesindaco Filippo Foscari ed il Consiglio Direttivo dell’Associazione del pane nero, costituita dai panificatori e promotori del pane nero di Castelvetrano.

“È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione e sulle misure da mettere in campo per questo prodotto tipico, che rappresenta una eccellenza. - spiega Alfano - È ampiamente condivisa l’idea che la città abbia le risorse necessarie per promuovere il prodotto. Ci sono tutte le condizioni per arrivare al riconoscimento della DOP ed in tal senso si è quasi alla fine del primo step.”

L’incontro sarà aggiornato nelle prossime settimane con la definizione di progettualità.