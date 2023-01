(FOTO) Successo di partecipazione per il corteo della legalità a Campobello: “Voglia di rivincita della gente. Una via per commemorare il 16 Gennaio 2023”

di: Redazione - del 2023-01-26

Successo di partecipazione ieri sera a Campobello e Castelvetrano per il corteo delle città dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro. Presenti numerosi Sindaci della valle del Belice per dare un segnale forte, dicendo “No alla mafia” e “La Sicilia è nostra e non di Cosa Nostra”.

“Vogliamo dare un segnale chiaro - dichiara ai nostri microfoni Domenico Venuti, Sindaco di Salemi - per dire che anche noi siamo stanchi. Dopo questo arresto, continueremo con la scopertura di tutti gli altri fili collegati, cosicché questa terra possa avviarsi verso una normalizzazione.”

Parole forti sono state pronunciate dal Sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione, che ha parlato di una comunità, quella campobellese, mortificata dai media che hanno dipinto una intera città come omertosa:

“Qui c’è la città che si ribella alla mafia! Lo Stato e le istituzioni lottano ogni giorno per liberare i nostri territori! Questa è la dimostrazione drastica di quello che è il sentimento di tutti i cittadini campobellesi e non soltanto! Questa è la rivincita della nostra società e, un giorno, di ripartenza! Questo è quello che noi volevamo, la presenza tangibile dello Stato che tutti aspettavano e finalmente è arrivato il giorno! Il fatidico 16 Gennaio 2023! Ho proposto al collega di Castelvetrano, ma lo faccio a tutti i Sindaci della Provincia di Trapani, di istituire e nominare una strada intitolata “16 Gennaio 2023” a futura memoria per tutte le generazioni!”.

Per saperne di più, guarda il video.