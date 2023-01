Castelvetrano, sabato presso Chiesa di San Domenico cerimonia Premio Letterario Internazionale "Selinunte"

di: Comunicato Stampa - del 2023-01-26

"Si svolgerà Sabato 28 Gennaio 2023, alle ore 16:30, nella Chiesa di San Domenico in Castelvetrano la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale "Selinunte".

La manifestazione prevederà non solo l'assegnazione dei premi per i primi classificati e per i menzionati, ma anche la consegna degli attestati per tutti i partecipanti."