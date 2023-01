Aggredita da un uomo a Campobello la troupe di Striscia la Notizia e Stefania Petyx

del 2023-01-26

Si trovava a Campobello di Mazara per registrare le immagini di un servizio in cui affrontava il tema dell’arresto di Matteo Messina denaro quando, durante la realizzazione dello stesso, Stefania Petyx è stata aggredita da un uomo che dopo alcuni spintoni al camera man ha provato a investire con lo scooter elettrico la giornalista di Striscia la Notizia. Il grave fatto è avvenuto in Via Garibaldi. Sembra che l’inviata palermitana di Striscia abbia provato ad intervistare i passanti per sapere la loro opinione sull’arresto di Messina Denaro quando, per motivi in corso d’accertamento, l’uomo è andato in escandescenza.