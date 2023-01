Questione depuratore Selinunte, una nuova interpretazione della normativa potrebbe “salvare” la stagione estiva degli alberghi

di: Redazione - del 2023-01-27

Una buona notizia per gli albergatori di Marinella di Selinunte sulla questione depuratore. Lo spinoso tema del depuratore e della mancata autorizzazione agli scarichi per gli alberghi che il Sindaco Alfano aveva notificato alle stesse strutture alberghiere e alla Regione sembra risolta grazie ad una nuova interpretazione delle norme in materia tra l’ufficio legale del comune e quelli regionali. Di aspetta una nota da parte del Sindaco Alfano che spiegherà meglio quello che sembra allo stato un traguardo importante anche se resta là criticità del depuratore dal punto di vista strutturale.

Il tutto, stante a quanto dicono gli albergatori, passerebbe alla realizzazione di alcuni interventi urgenti che si dovrebbero effettuare sul depuratore.