Il Sindaco Alfano incontra una delegazione di Fratelli d’Italia. Ospedale e disoccupazione tra i temi trattati

del 2023-01-28

Oggi, in visita istituzionale, insieme al Vice Sindaco Filippo Foscari , il Sindaco Alfano ha incontrato una delegazione di FdI composta dal Senatore Raoul Russo, On.le Catania, Avv. Brillo e Consigliere Abbrignani. “ Abbiamo avuto modo di plaudire al lavoro svolto dalla magistratura e dalle forze dell’ordine per l’arresto di MMD ed a seguire abbiamo discusso dei tanti problemi, afferma il Sindaco, che attanagliano il nostro territorio : Ospedale, disoccupazione ed aree di disagio sociale. Altresì dell’esigenza di riformare l’istituto dell’ Amministrazione Giudiziaria e di una presenza dello Stato che proclami ed istituisca la zona franca in Castelvetrano e paesi limitrofi , al fine di attrarre un’imprenditoria sana in grado di offrire lavoro e recidere definitivamente ogni collegamento con la mafia.”