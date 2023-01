Ieri sera in onda il servizio su Striscia la Notizia. I castelvetranesi "stupiscono" la Petyx

di: Redazione - del 2023-01-29

Castelvetrano rialza la testa dopo l’arresto del boss Messina Denaro e “stupisce” anche la giornalista di Striscia La Notizia Stefania Petyx.

All’indomani del servizio andato in onda con l’aggressione ai danni della giornalista palermitana verificatasi a Campobello di Mazara (gesto fermamente condannato anche dal Sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione che ha inviato una nota di scuse a nome dell’intera cittadina riportata anche dai conduttori del noto programma Greggio e Iacchetti) c’era attesa per il servizio che la stessa ha realizzato nelle vie del centro di Castelvetrano.

Tra gli intervistati qualche immancabile “no comment” o “ho un impegno e non posso commentare”ma in tanti si sono soffermati con la Petyx per l’immancabile foto di rito contro la mafia e tra gli intervistati in maniera netta è stato espressa la voglia di Castelvetrano guardare avanti dopo l'arresto del boss.

Si è detta “sorpresa” la giornalista palermitana che ricordava la sua ultima presenza nel 2018 a Castelvetrano dove aveva registrato un totale silenzio sull’argomento da parte dei castelvetranesi.

