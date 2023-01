La Folgore non si ferma più. Vince in trasferta con l’Alcamo e vola in testa alla classifica

del 2023-01-29

Una Folgore concentrata al massimo conquista una vittoria di prestigio ad Alcamo e la vetta della classifica. Tatticamente ben preparata da mister Messana, la gara ha visto la Folgore andare in vantaggio al 15’ con un bel tiro del nuovo beniamino dei tifosi Spinelli, ancora in gol.

La Folgore, nonostante una partita maschia dei locali che hanno avuto le loro occasioni da rete neutralizzate da Pizzolato, ha avuto importanti occasioni da rete con Rustico e lo stesso Spinelli non concluse per un niente.

Partita ad alta tensione nella fase finale in un clima difficile vista la ruggine tra le due società per la gara di andata. Alla fine grande gioia per una cinquantina di tifosi folgorini. Debutto per l’ultimo arrivato Bognanni da cui i tifosi si aspettano molto. Domenica arriva il Fulgatore e sarà la partita della verità.