Questione depuratore, dopo il sospiro di sollievo per gli alberghi continua iter per avvio dei lavori

di: Redazione - del 2023-01-30

Grosso rosso sospiro di sollievo degli albergatori di Marinella di Selinunte, perché è arrivato il sì dalla Regione e dal Comune per potere scaricare nel depuratore. Alla fine è bastata un’interpretazione delle norme in materia fatta dal legale dell’Ente, l’avvocato Francesco Vasile, assieme ai colleghi del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti per stemperare le tensioni tra gli stessi albergatori pronti già a occupare l’aula consiliare, dove era stato chiesto un’assise pubblica.

Lo scorso tre Gennaio era stato comunicato al Comune da parte della Regione l’impossibilità a potere rilasciare autorizzazioni allo scarico nelle fognature della borgata per le strutture ricettive alberghiere fino al superamento delle criticità già conclamate dal competente Dipartimento Regionale.

"Da ulteriori approfondimenti della materia degli uffici dell’avvocatura dell’Ente, rappresentati dall’avvocato Francesco Vasile, dal consulente tecnico del Comune e dagli stessi funzionari del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, che ben si sono adoperati - precisa il Sindaco Enzo Alfano - per sostenere la municipalità nel complesso procedimento interpretativo delle norme, si è giunti al risultato che le acque reflue provenienti dagli alberghi, ristoranti, e bar rientrino tra quelle assimilabili ex lege alle utenze domestiche."

Dopo i chiarimenti del caso, adesso gli uffici della IV° Direzione Servizi a Rete e Ambientali, riprenderanno le attività per il rilascio delle autorizzazioni sospese. Adesso il Comune può provvedere all’incarico su delibera di Giunta, del progettista per i lavori di messa in sicurezza degli operai che effettuano la manutenzione all’interno del depuratore e di quelle opere necessarie volute dall’Arpa per circa 40.000 euro che rientrano tra le 600.000 euro stanziate dalla Regione e di cui il Comune potrebbe già averne la disponibilità prossimamente.

Esprimono soddisfazione gli albergatori di Marinella di Selinunte a nome del Vicepresidente di Federalberghi Paolo Masella, il quale rappresenta dieci alberghi e 26 extralberghi che comprendono B&B, case vacanze ecc., e l’avvocato Lorenzo Rizzuto, Presidente dell’Associazione Oikos, che rappresentano gli interessi delle attività commerciali della borgata marinara.

Una ventata di ottimismo necessaria per il comparto alberghiero presente con una delegazione alla Bit di Milano. Ritornando al depuratore, resta sospesa la questione relativa alla frana della strada del cantone a monte dello stesso impianto, per la quale ci sarebbe uno stanziamento di 700.000 per la messa in sicurezza, lavori che dovrebbero essere a carico della Protezione Civile, ma di cui non si ha notizia.