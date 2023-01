Castelvetrano, torna domani vescovo di Mazara. Appuntamento alla parrocchia San Francesco di Paola

di: Comunicato Stampa - del 2023-01-27

"Il vescovo di Mazara monsignore Angelo Giurdanella torna a Castelvetrano domani 28 Gennaio presso la parrocchia di San Francesco di Paola, dopo la sua visita pastorale alla forania nel mese di Novembre.

Il parroco Don Giacomo Putaggio comunica alla cittadinanza la venuta di Sua Eccellenza presso la sua parrocchia alle ore 17 circa. Questa visita programmata da tempo giunge in un momento importante per la comunità cittadina, dopo l'importante notizie di cronaca che ci ha visto coinvolti con l'arresto del latitante Matteo Messina Denaro, dopo oltre trent'anni di latitanza.

Con la venuta del Vescovo sperimentiamo che "il Signore viene a visitare il suo popolo". La sua presenza porta pace, gioia, speranza ed incoraggiamento, proprio come Gesù Cristo, Lui che è via, verità e vita. La venuta in mezzo a noi del nostro amato Vescovo è un grande dono dello Spirito Santo, perché è un'occasione per la nostra comunità parrocchiale e cittadina di dare vitalità al cammino di fede, nuova spinta per continuare, con pace e giustizia, a percorrere la via di Gesù."