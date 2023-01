Teatro Selinus verso la riapertura al pubblico. Terminati i lavori. Attesa autorizzazione

di: Redazione - del 2023-01-28

In foto: Il teatro Selinus (ph. wikipedia)

Dopo la fine dei lavori interni al Teatro Selinus e le polemiche scoppiate sui social sulla mancata riapertura dello stesso teatro, pare che ci siano delle buone speranze. "I lavori sono terminati - ha dichiarato il Sindaco Enzo Alfano - e dobbiamo a stretto giro convocare la Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli entro la fine del mese.

Se non ci saranno intoppi - continua il primo cittadino - riprenderemo con una serie di concerti già programmati, poi ci dovremo incontrare con i responsabili del Teatro Libero di Palermo, con Beno Mazzone in particolare, per capire se è possibile riprendere le fila di un accordo che era già esistente sulla gestione del teatro. L'apertura al pubblico e il ritorno allo svolgimento di spettacoli teatrali sarebbe per Castelvetrano un importante segnale di normalizzazione.