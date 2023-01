Formasys, ultime iscrizioni per OSS e Assistente autonomia e comunicazione disabili

di: Publiredazionale - del 2023-01-27

Entrando in una delle nostre classi, alla parete è appeso un cartellone con uno slogan che racchiude l’essenza della “mission” di Formasys “In un prossimo futuro potresti avere un’occupazione, non perdere tempo”.

Formasys srl sta ultimando le iscrizioni per due corsi che danno la possibilità di trovare un’occupazione in breve tempo: O.S.S 1000 ore e Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili.

L’Operatore Socio-Sanitario (abbreviato in “OSS”) è una figura professionale molto richiesta all’interno di strutture pubbliche e private, o per servizi a domicilio, per l’assistenza a persone non autosufficienti, anziane o malate che necessitano di cure e supporto nello svolgimento delle attività quotidiane. È diventata una figura essenziale in ambito sanitario, infatti è presente in tutte le strutture pubbliche o private del nostro paese.

L’Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili è una figura che ormai da anni è diventata indispensabile nell’ambito scolastico, perché ha una preparazione che le permette di occuparsi di bambini speciali che hanno bisogno del giusto supporto e assistenza. L’Asacom è un operatore socio educativo che svolge la funzione di mediare e facilitare la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra lo studente – con disabilità sensoriale – e la sua famiglia, nonché i docenti e la classe. Il corso prevede una preparazione torica in classe e un tirocinio formativo presso le scuole. Alla fine del percorso, dopo l’esame finale, si conseguirà la qualifica professionale che vi darà la possibilità di lavorare e di essere preparate alle sfide professionali che questo ruolo presenta.

Le iscrizioni per questi corsi stanno per chiudersi perché sono rimasti pochi posti disponibili, e chi fosse interessato ad intraprendere un corso di formazione professionale che permetterà di realizzarsi nel mondo del lavoro, questo è il momento giusto. Vi aspetta un percorso pieno di soddisfazioni e grazie alla professionalità del nostro corpo docente, avrete un’ottima preparazione tecnico-pratica.

Le Sedi:

Alcamo

Viale Italia, 35

0924.24638

Castelvetrano

Via Virgilio Titone, 5

0924.81347

Trapani

Via Barcellona 26, Casa Santa – Erice

0923.581106