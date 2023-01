Stabilizzazione di n. 223 precari del Comune di Castelvetrano

del 2023-01-30

Il Sindaco della città di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano, insieme al Segretario Generale, al Responsabile della IX Direzione Organizzativa Dott. A. Di Como ed il Presidente della VI Commissione Consiliare, Sig. Francesco Casablanca, nella giornata del 30 gennaio c.m. ha incontrato i Sindacati, a seguito della loro richiesta, presso la sede Municipale, e nell'ambito dell'incontro, si è preso atto del percorso già avviato per arrivare alla stabilizzazione dei 223 lavoratori contrattisti del Comune di Castelvetrano.

E precisamente:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2023 si è dato indirizzo per attivare le procedure necessarie per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 3 della L. R. 27/2016; - Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 10 del 13/01/2023 è stata revocata la deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 118 del 27.06.2018 ed abrogato il “Regolamento per le procedure di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazioni) ex art. 20 D.Lgs. n. 75/2017”, in quanto non più adeguato alla normativa vigente;

- Con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 25/01/2023 è stato modificato ed integrato il Regolamento per l'accesso agli impieghi. ​L'ultimo passo da fare resta l'approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale, uno strumento indispensabile per definire all'interno della struttura organizzativa le categorie di personale di cui si necessita, comprese le n. 223 unità da stabilizzare. ​La parte sindacale auspica il completamento dell'iter per la data del 28/02/2023 e per tale motivo chiedono di essere riconvocati per ulteriori aggiornamenti sull'argomento il 21/02/2023. ​Erano presenti alla suddetta riunione i sindacati CGIL-CISL-CSA e parte degli RSU.