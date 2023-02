“A Selinunte scoperto solo il 20% dell’area urbana archeologica”. Intesa triennale siglata con Istituto Germanico di Roma

di: Redazione - del 2023-02-02

“A Selinunte con gli scavi si è scoperto solo il 20% dell’area urbana archeologica”. Ad affermarlo il Professore Archeologo Ortwin Dally, Direttore dell’Istituto Germanico di Roma, che ha sottoscritto un’importante convenzione triennale con il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria Felice Crescente, che mira alla scoperta di importanti insediamenti già localizzati.

“È prevista - precisa il Direttore - la realizzazione di scavi e prospezioni di vari tipi all’interno del Parco, in particolare sulla collina di Manuzza, le colline nord ed est, nel quartiere occidentale e sull’acropoli. Verranno ancora effettuati lavori di prospezione e scavi archeologici nelle zone portuali, sia del fiume chiamato gorgo Cottone che del fiume Modione.

In questi due corsi d’acqua Selinunte ospitò i due importanti porti canali. Dalla distruzione di Selinunte, datata intorno al 409 A.C. - afferma il Direttore - l’attività del gorgo Cottone è stata come sigillata dal tempo e dalla vegetazione, perché le attività commerciali si spostarono sull’altro porto canale del fiume Modione.

E, a proposito dei prossimi scavi, nell’area portuale del gorgo Cottone lo stesso Direttore conferma che “grazie ad un finanziamento della Protezione Civile, è prevista a breve la sistemazione idraulica dello stesso fiume, anche se adesso di scarsa portata, che consentirà di lavorare meglio dal punto di vista archeologico.”

Attesa anche la collaborazione tra il Dai (Istituto Archeologico Germanico di Roma) per la cartografia informatizzata in formato digitale.

“Questo - afferma il Direttore - servirà ulteriormente alla valorizzazione ed alla fruizione dell’offerta culturale del Parco. Per questo - conclude Felice Crescente - sono contento che sia stato io a firmare quest’importante convenzione con il prestigioso Istituto di ricerca.”

La collaborazione tra gli archeologi ed il Parco risale al 1971 con gli scavi che hanno interessato il tessuto urbano, la cinta muraria e soprattutto l’Agorà, proprio lo scorso anno venuta alle cronache di tutto il mondo per la sua ampiezza di 33mila metri quadrati, che ne fanno la “piazza” più antica e più grande rinvenuta fino ad ora del mondo ellenico.

Lavori in sinergia con l’Institute of Fine Arts della New York University, che hanno visto “risultati della massima importanza per la conoscenza di Selinunte in età arcaica e classica”, come ha affermato il noto Archeologo Clemente Marconi.

A breve verranno anche pubblicati, a cura dello stesso Istituto di Ricerca, tre volumi, di cui uno quasi interamente dedicato all’Agorà.