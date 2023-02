Entusiamo Folgore in attesa del match interno con il Fulgatore. Possibile ritorno in curva degli Ultras

di: Redazione - del 2023-02-03

La Folgore, battendo l’Alcamo in trasferta, conquista la vetta della classifica, in attesa che domenica arrivi il Fulgatore distanziato solo da un punto, una formazione accreditata alla vittoria del campionato. Nonostante le difficoltà gestionali ed il necessario taglio di alcuni elementi dall’organico, la società folgorina è riuscita a rimpiazzare i vari Pedro, Lombardo, Genesio, per fare alcuni nomi, con elementi giovani, ma di sicuro affidamento che ci stanno domenica per domenica, mettendo l’anima sotto la regia del tecnico Messana.

I vari giovani come Lupo, Erbini, Bussa, Balneare ed altri sono in crescita e l’avere trovato un portiere come Pizzolato, che da’ sicurezza a tutto il reparto, assieme al rientrante Cascio, sta facendo il resto. La ciliegina a questo organico potrebbe essere l’ultimo arrivato, vecchia conoscenza dei tifosi, Simone Bognanni, che sta facendo di tutto, dopo l’infortunio, per ritrovare quella forza atletica e tecnica che ne fanno un giocatore ancora di categoria superiore.

Dietro le quinte la professionalità del preparatore atletico, il professore Giacomo Luppino, che, assieme alle mani esperte del massaggiatore Peppe Scianna, stanno facendo un ottimo lavoro. I giocatori sperano che, a partire da domenica, possano ritornare in curva o in gradinata gli Ultras, i quali hanno sempre dato una grossa spinta alla squadra.