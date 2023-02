Campobello, assistenza domiciliare anziani over 65 non autosufficienti. Istanze entro il 10 Febbraio

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-02

(ph. Morcone.net)

"Il Sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che, sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it (link: https://comune.campobellodimazara.tp.it/?p=5358 ), sono stati pubblicati l’avviso e la modulistica per ottenere l’erogazione di buoni di servizio (voucher) per l’assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti residenti nei comuni facenti parte del Distretto Socio-sanitario n.54.

C’è tempo, infatti, sino al prossimo 10 Febbraio per richiedere i servizi di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (SAD) in favore di anziani over 65 non autosufficienti finanziati dal Ministero dell’Interno mediante il Piano di Azione e Coesione (PAC) del Distretto Socio-sanitario n. 54.

Le prestazioni SAD si rivolgono a persone che, pur non presentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, hanno bisogno di assistenza continuativa e di interventi programmati articolati su ore mensili.