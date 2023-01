I calciatori più forti che sono nati in Sicilia: ecco chi sono

di: Luca Beni - del 2023-01-31

Certo, probabilmente non è stata la terra che ha dato i natali a così tanti campioni, ma va detto che pure la Sicilia può vantare un gran numero di calciatori di altissimo livello. Anche se gli appassionati di statistiche sportive ovviamente si ricordano più che altro di Totò Schillaci con l'arrivo dell'Italia al terzo posto nei mondiali del 1990, anche se in realtà ci sono stati altri giocatori che hanno disputato ottime carriere.

Antonino Asta

Dista solo qualche chilometro da Trapani la città natale di Antonino Asta, che ha calcato per tanti anni i campi del massimo campionato italiano. Il centrocampista ex Torino, infatti, è nato ad Alcamo e non c’è dubbio che si possa considerare come uno dei talenti di maggior livello che sono nati in Provincia di Trapani.

Il suo ruolo in campo, in realtà, era quello di tornante e, tra le altre cose, la sua carriera ha preso il via fin da subito in squadre del Nord Italia, anche per via del fatto che i suoi genitori si sono trasferiti a Milano già quando Antonino era solo un bambino. Il suo desiderio di chiudere la carriera con la maglia di una squadra siciliana, però, si è realizzato, dal momento che Asta ha chiuso la sua carriera, per un biennio, con la maglia del Palermo, compagine in cui è approdato nel 2002.

La carriera di Antonino Asta ha avuto i suoi picchi con la maglia del Torino e quella del Napoli. Senza ombra di dubbio, dando uno sguardo alle presenze con la maglia granata, l’esperienza a Torino è stata quella più lunga e intensa. Sei stagioni, d’altro canto, non sono certo poche, accumulando ben 128 apparizioni, contornate da 7 gol e tantissimi assist, oltre a un gran numero di prestazioni di alto profilo. Non è un caso, infatti, che Asta è stato convocato pure in Nazionale nel 2002, scendendo in campo per un tempo nell’amichevole contro gli Usa, disputatasi in quel di Catania. Veste la casacca del Napoli solamente per sei mesi, ma sono sufficienti per lasciare un’impronta sul cammino della compagine azzurra che, guidata in panchina da Walter Novellino, riesce a centrare la promozione nel massimo campionato italiano.

Giacomo Tedesco e Marco Tumminello

Un altro calciatore siciliano che ha fatto molta strada nel massimo campionato italiano è certamente Giacomo Tedesco, che ha legato la sua carriera alla maglia del Palermo e a quella del Catania. Nato in quel di Palermo nel 1976, ha vestito anche la casacca del Trapani, in quella che è stata una vera e propria carriera sviluppata nelle squadre del Sud. Non è stato certo l’unico Tedesco a calcare i campi di calcio, dal momento che pure i due fratelli, ovvero Giovanni e Salvatore, quest’ultimo meno noto rispetto al primo.

Con la maglia della Reggina Giacomo Tedesco disputa la bellezza di quattro stagioni nel massimo campionato italiano, con cui colleziona 121 presenze e 5 reti. Nel corso della sua carriera, però, ha vestito anche la maglia del Napoli e della Salernitana, oltre che del Bologna e del Cosenza. Probabilmente la sua miglior stagione risale al 2006/2007. Nell’anno in cui la Juventus finì in Serie B per colpa dello scandalo legato a Calciopoli , anche la Reggina venne penalizzata con undici punti, ma nonostante tale ostacolo, riuscì a salvarsi, collezionando ben 51 punti in 38 giornate. Senza quella penalizzazione, gli amaranto avrebbero ottenuto la qualificazione in Intertoto. Ebbene, fondamentale fu il contributo in quella stagione di Tedesco, che sfornò 9 assist e segnò 2 reti in 35 presenze.