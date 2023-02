Santa Ninfa, Carlo Ferreri eletto componente del Consiglio Regionale Anci Sicilia

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-01

"Carlo Ferreri, Presidente del Consiglio Comunale di Santa Ninfa, è stato eletto componente del Consiglio Regionale di Anci Sicilia, durante la XII Assemblea Congressuale che si è tenuta ieri a Palermo.

L’Assemblea Congressuale di Anci Sicilia, che ha eletto Presidente all’unanimità Paolo Amenta, Sindaco di Canicattini Bagni, ha anche eletto il nuovo Consiglio Regionale di cui, oltre a Ferreri, fanno parte altri 54 Amministratori Locali Siciliani.

Oltre a Ferreri, a rappresentare la provincia di Trapani vi sono i Sindaci di Marsala, Salemi ed Alcamo.

"È per me un orgoglio ed al tempo stesso una responsabilità - afferma Carlo Ferreri - far parte di questo importante organo, insieme agli altri Amministratori Siciliani. Le sfide che abbiamo dinanzi sono tante, ma sono certo che ci metteremo subito all’opera insieme al neo Presidente Paolo Amenta, al quale formulo gli auguri di buon lavoro"."