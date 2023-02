Servizio Rai sul Parco Archeologico sempre più Green. Si produrrà anche il miele grazie alle api nere sicule

di: Redazione - del 2023-02-01

Il Parco Archeologico di Selinunte nei giorni scorsi in diretta su Geo per parlare di api nere e produzione di miele biologico nelle aree verdi del parco. Durante la trasmissione, andata in onda il 24 Gennaio 2023, è stato intervistato il Direttore Felice Crescente il quale ha illustrato il progetto di un “parco Green” tra il pascolo di ovini, api e grani antichi, Olio Nocellara del Belice e miele di ape nera sicula, in convenzione con diverse aziende.

Intervistato anche l'apicoltore Vito Pasquale Salluzzo che alleva le sue api nere sicule all'interno del Parco e produrrà, in questo luogo incontaminato, diversi mieli: sulla, millefiori, eucalipto ed un particolare millefiori con le piante della duna. Vito Salluzzo produce un miele premiato annualmente tra i Grandi mieli d'Italia e di recente, al concorso internazionale per i mieli biologici Biol Miel 2022, ha ottenuto il primo classificato nei millefiori selezionato tra 20 nazioni. Nel tempio E, ed in diversi luoghi del Parco, vivono alveari di sciami naturali di ape nera sicula da sempre.