Apre a Castelvetrano il FotoStudio Carmelo Certa. Quando la passione per la foto diventa lavoro

di: Redazione - del 2023-02-01

Dopo diversi anni di passione fotografica Carmelo Certa apre ufficialmente il suo studio fotografico a Castelvetrano in via Carlo Poerio, 20.

Il FotoStudio realizza i servizi di Maternità, Compleanni, Battesimi, Comunione, Cresime, Lauree, Servizi per le Attività Commerciali per il loro Social Media Marketing, Meeting Aziendali ed ect.