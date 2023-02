Castelvetrano, Comune sostiene progetto “Sicani and Belice Valley Wonders of South-West Sicily”

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-01

“Il Comune di Castelvetrano sostiene, sotto forma di patrocinio gratuito, il tour operator Emotional Sicily - rappresentato dalla Signora Manila Di Maira - nell’ambito del progetto europeo Restart-Med dal titolo “Sicani and Belice Valley Wonders of South-West Sicily”.

L’obiettivo del progetto è quello di dare visibilità al territorio inserendolo in itinerari di turismo sostenibile che coinvolgono in maniera attiva le realtà locali, mettendole in rete con altre realtà virtuose, rendendole protagoniste delle esperienze offerte ai visitatori.

Particolare attenzione viene data alla pesca tradizionale della sardina di Selinunte, praticata dalla comunità dei pescatori di Marinella. Questa attività è stata individuata dal tour operator come parte di un patrimonio da valorizzare e salvaguardare. Il progetto verrà presentato alla Bit 2023 che si terrà a Milano dal 12/02/2023 al 14/02/2023.

Missione di Emotional Sicily, infatti, è mostrare il vero volto della Sicilia, lontano da artifici e stereotipi, dando valore al prezioso patrimonio umano rappresentato dalle persone che con passione operano sul nostro territorio.