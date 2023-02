Marsala, eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine Avvocati

di: Redazione - del 2023-02-03

Si è insediato l’1 Febbraio 2023 il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala.

Eletto per acclamazione il Presidente Giuseppe Spada, già Presidente nel quadriennio 2019/22.

Eletti poi Tancredi Bongiorno come Consigliere Segretario e Marianna Licari come Consigliere Tesoriere che comporranno l’Ufficio di Presidenza.

Completano il Consiglio gli Avvocati Monica Di Bella, Alessia Noto, Marilena Messina, Daniela Ferrari, Carmelo Prestifilippo, Alessandro Casano, Antonella Bonafede e Gianfranco Zarzana.