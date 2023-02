Completati anche i lavori al frontespizio del Teatro Selinus. Manca solo ok Commissione e poi riapertura al pubblico

di: Redazione - del 2023-02-04

Un grosso ponteggio è stato montato davanti al Teatro Selinus, per dare la possibilità agli operai della Ditta, sotto l’egida della Soprintendenza di Trapani, di effettuare i lavori di consolidamento del frontespizio dello stesso edificio storico, che, a causa delle violente piogge e della vetustà del Teatro mesi addietro, si erano staccati alcuni blocchi in più parti, per fortuna recuperati, che erano in procinto di cedere a causa probabilmente di vecchi ferri montati all’interno dello stesso cornicione, che fungevano da parafulmine.

In molti a guardare il teatro erano insorti, perché ritenevano che fosse uno sfregio. Un lavoro certosino compiuto con maestria dagli operai Ivan Riccardo Corbino e Giuseppe Bennnici, alla fine soddisfatti del risultato anche estetico. Adesso si può pensare veramente all’apertura del teatro, perché finalmente i lavori sono finiti.

"Adesso si potrà convocare la Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli per avere il sì definitivo - assicura il Sindaco Alfano - e riprendere l’attività sospesa". Il cantiere, aperto nel Novembre del 2021 con data consegna lavori Agosto 2022, ha visto le maestranze impegnate in lavori di restauro, innovazione tecnologica e miglioramento prestazioni energetiche.

Lavori aggiudicati alla ditta Pro.A.co s.r.l., di Comiso. L’importo netto dell’aggiudicazione è stato di 120.960,59 euro, oltre 7.189,39 euro per oneri di sicurezza. Quella della società Pro.A.co s.r.l,. era stata l’unica offerta valida. Il progetto era stato ammesso al finanziamento dell’Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Nello specifico, le maestranze hanno provveduto alla sostituzione delle porte anti incendio e di 72 infissi. Inoltre si è provveduto alla riparazione di 11 bagni con la sostituzione delle tubature ammalorate. Oltre al consolidamento del frontespizio, i lavori hanno interessato il solaio della scala ingresso lato sinistro, che porta al primo piano dello stesso teatro.

Non si sa invece quando saranno montate le nuove poltrone in pelle di colore rosso, acquistate dal Comune grazie ad un altro finanziamento. Anche i lampioni storici, che risalgono all’epoca del fascismo, sono in fase di restauro, grazie alla compartecipazione alle spese della Sager, che ha accolto l’invito dell’Amministrazione a contribuire al recupero di un pezzo di storia di questa città.

Purtroppo le due storiche palme collocate davanti al Teatro sembrerebbero essere state attaccate dal punteruolo rosso e, per questo, sono state cellofanate nella parte alta. Si spera che possano, con le dovute cure, riprendersi. Alcuni concerti già programmati potrebbero riprendere subito dopo il collaudo dei lavori.