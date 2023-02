Nel ricordo di Giovanni Vivona, mente eccelsa castelvetranese tra manoscritti e passione per storia, filosofia e non solo

di: Giuseppe L. Bonanno,Erasmo Miceli - del 2023-02-04

In foto: Giovanni vivona (Foto Enzo Napoli)

Giovanni Vivona, nato il 19 Aprile 1763 a Castelvetrano, fu teologo, filosofo, oratore esimio, cultore della fisica, della botanica e delle matematiche, della storia e della geografia. Nella sua Castelvetrano fu canonico e procuratore generale della Collegiata dei Ss. Pietro e Paolo; durante i moti del 1820 venne eletto Presidente del Comitato di Salute. Il 23 Luglio 1830 morì nella sua città natale e il 24 gli furono fatte esequie solenni nella Chiesa madre.

Per gli importanti ruoli sociali ricoperti a Castelvetrano, vennero celebrate nuove esequie il giorno successivo nella Chiesa di Maria SS. Immacolata, dove venne sepolto, come da testamento olografo; una lapide posta vicino l’altare maggiore lo ricorda². Al canonico Vivona è dedicata anche una via di Castelvetrano, traversa della via G. Garibaldi.

Del Vivona si conosce una sola opera a stampa, pubblicata postuma per volere del nipote Arcangelo: Dibattimento apologetico su l’eternità delle pene³. Tra i tanti manoscritti, ricordiamo Descrizione della Città di Castelvetrano⁴ e La vera Selinunte ossia la storia e la località dell’antica Selinunte le cui rovine giacciono nel littorale di Castelvetrano, andato disperso dopo la morte dell’autore e poi ritrovato a Palermo dal Ferrigno.

¹ Il testo qui riportato è una rielaborazione e integrazione del paragrafo Spigolature del seguente saggio: G.L.Bonanno-A.Fresina, Appunti selinuntini, in A. Fresina-G.L. Bonanno, Selinunte insieme a Hulot e Fougères, CRICD, Palermo 2013, pp. A30-A36.

² Cfr. G.B. Ferrigno, Giovanni Vivona in Castelvetrano. Monografia, Palermo 1909, pp. 182-185; estratto da F. Nicotra (a cura di), Dizionario illustrato dei Comuni siciliani, vol. II, Palermo 1907, pp. 435-542: 512-514; poi in Id., Giovanni Vivona in Bio-bibliografia castelvetranese, mns. presso eredi Venezia in Castelvetrano, Castelvetrano 1945, pp. 225-237, 268; Id., Giovanni Vivona in Letteratura e bibliografia di Selinunte [1950], a cura di G.L. Bonanno-E.Miceli, Lithos, Castelvetrano 2023, pp. 181-182.

Cfr. anche C. Spitaleri, Vivona Giovanni, in F. Armetta (a cura di), Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia. Secc. XIX e XX, vol. VI, R-Z, S. Sciascia ed., Caltanissetta 2010, pp. 3295-3298.

³ G. Vivona, Dibattimento apologetico su l’eternità delle pene, dimostrata colla sola ragione contro le fallacie degl’empj filosofisti, presso Giovan-Battista Giordano, Palermo 1835.

⁴ Presso la Biblioteca comunale di Castelvetrano sono conservati numerosi manoscritti, contenenti opere storiche, filosofiche e teologiche, orazioni funebri di insigni castelvetranesi e non, panegirici scritti in occasione delle festività più importanti ricordate dalla Chiesa. Ricordiamo, oltre alla citata Descrizione…, fra gli altri: Sulle decime, Versi in latino, Versi siciliani.

Lo storico castelvetranese Giovan Battista Ferrigno pubblicò, a sua cura, il manoscritto⁵ relativo alla descrizione di Castelvetrano, di cui ritenne di poter dare la data di composizione, ovvero il 1805⁶.

Così il Ferrigno introduceva lo scritto del Vivona dal titolo Descrizione della Città di Castelvetrano, cui aggiungeva appunto la data 1805:

“Il canonico Giovanni Vivona (1763†1830), nostro benemerito concittadino, fu la mente più colta, l’intelletto più vivo che avesse Castelvetrano a’ suoi tempi. Di lui ci siamo un poco occupati nella nostra monografia «Castelvetrano» a pp. 182-84 e ci occuperemo ancora una volta quando daremo alle stampe un suo lavoro inedito, esistente nella biblioteca comunale di Palermo (ms. 4, Qq, D, 44), dal titolo «La vera Selinunte ossia la storia e la località dell’antica Selinunte le cui rovine giacciono nel littorale di Castelvetrano, scritta per memoria della sua patria», dedicata ai signori Don Domenico Amari sindaco, Dottor Don Giuseppe Castelli, primo eletto e Don Giuseppe Paula, secondo eletto.

Egli lasciò una gran quantità di manoscritti, in massima parte prediche ed orazioni funebri. Tra quelli che si conservano nella nostra biblioteca comunale (43, VII, 6)⁷, e di cui abbiamo dato un elenco nel citato nostro lavoro havvi una «Descrizione della città di Castelvetrano» breve lavoro scritto nell’anno 1805, del quale ci piace oggi intraprendere la pubblicazione.

G. B. Ferrigno⁸”

Verso la fine dello scritto, il Vivona descrive le rovine di Selinunte.

“Nel suo territorio⁹ però a mezzogiorno vicino al mare vi sono gli antichissimi e celebratissimi monumenti della rovinata città di Selinunte, che, al riferir di Tucidide, libro 6°, fu una delle sette città libere di Sicilia, potente al par di Atene, anziché più doviziosa, dove si osservano le superbe rovine della stessa, e mezzo miglio distante dalla medesima verso Oriente si ammirano pure le rovine di tre grandi tempî di ordine dorico, il più sontuoso de’ quali, secondo Erodoto, lib. 5°, era dedicato a Giove Forense, e secondo Pausania, lib. 6°, a Giove Olimpico chiamato Forense, perché il suo tempio era fuori della città, a differenza forse di un altro alla medesima deità dedicato, di cui pure appaiono le superbe rovine e gli altri due tempî si ha per tradizione essere stati dedicati a Castore e Polluce, da dove forse è nata l’etimologia di Terra de’ Pulci per essere corrotto il nome di Polluce, tanto vero che tuttora l’Ill.ma Deputazione del Regno dà il nome di Torre del Forte di Polluce alla descritta torre marittima, che è situata fra le rovine di Selinunte.

⁵ Il manoscritto originale consta di nove fogli, per un totale di 18 pagine.

⁶ G. Vivona, Descrizione della Città di Castelvetrano (1805), a cura di G.B. Ferrigno, in “La Vita Nuova”, anno I, Castelvetrano 1913: n. 8, 27 Aprile, pp. 3-4; n. 9, 25 Maggio, pp. 2-3; n. 10, 29 Giugno, p. 4; n. 11, 31 Luglio, p. 4.

⁷ La Descrizione si trova ora ai segni 21, X, 5.

⁸ G.B. Ferrigno, Introduzione a G. Vivona, Descrizione della città di Castelvetrano (1805), a cura di G.B. Ferrigno, in “La Vita Nuova”, anno I, n. 8, Castelvetrano, 1913, p. 3.

⁹ Il territorio di Castelvetrano.

Le magnificenze della quale città e de’ tempî sono sorprendenti a segno che sembrano uno stupore dell’arte per la gran mole de’ pezzi de’ quali erano fabbricati, giacché i capitelli delle colonne di uno de’ tempî han di giro palmi 56, cioè 14 per ogni facciata, e così in corrispondenza sono le grandi colonne e gli architravi, essendo questi di un solo pezzo di palmi 32 di lunghezza, 10 di doppiezza ed altrettanti di altezza, di maniera che tutte le quattro facciate girano palmi 40. Sono però e la città e i tempî tutti rovinati, a riserba di molti pezzi di colonne e di una delle stesse senza capitello, la quale è formata da 5 pezzi, ed è alta palmi 70 circa. Questi monumenti e quelli della città rovinata, di cui appare tuttora alla circonferenza della fortezza un pezzo di muro quasi completo dalla parte orientale, molte colonne d’un sol pezzo di palmi 32 e altri grandi pezzi sparsi, vengono ammirati da molti oltramontani ed Inglesi, che si recano in questa riva appositamente per osservare la magnificenza di queste rovine, non essendovi, al dir di Fazello, nella Decade prima, lib. 6°, capo 4°, le uguali in tutta l’Europa¹⁰”.

Ripubblicando parzialmente il manoscritto¹¹, scrisse G.B. Diecidue:

“Legittimo sentimento d’orgoglio, di entusiasta ammirazione e di esaltazione dello spirito si colgono nelle pagine che riguardano «gli antichissimi e celebratissimi monumenti della rovinata città di Selinunte». […] Pur non essendo il nostro canonico un archeologo di professione, tuttavia non tralasciò di misurare con certosina pazienza capitelli, tamburini l’area sulla quale doveva sorgere il tempio e la distanza che correva da una colonna alla seguente¹²”.

¹⁰ G. Vivona, Descrizione della città di Castelvetrano (1805), a cura di G.B. Ferrigno, in “La Vita Nuova”, anno I, n. 10, Castelvetrano, 29 Giugno 1913, p. 4;

¹¹ G. Vivona, Descrizione e notizie di Castelvetrano, a cura di G.B. Diecidue, Agosto 1999, Grafiche Campo, Alcamo 2000, pp. 13-14. Il titolo riportato dal Diecidue non è quello del manoscritto originale; fu ripreso da quello riportato sulla carpetta della Biblioteca comunale che conteneva quello in oggetto e altri manoscritti.

¹² Ivi, p. 13.

G.B. Battista Ferrigno, attorno al 1910, intraprese la ricerca del manoscritto La vera Selinunte e riuscì a ritrovarlo nella Biblioteca comunale di Palermo, ove forse era stato depositato dal nipote¹³. Lo stesso Ferrigno si curò di copiare interamente il testo per una pubblicazione mai avvenuta¹⁴.

Lo scritto del Vivona non è datato, ma la stesura finale è attribuibile all’anno 1829, in quanto dedicato¹⁵, secondo la trascrizione del Ferrigno, al Sindaco don Domenico Amari, nonché al Primo Eletto dott. don Giuseppe Castelli e al Secondo Eletto don Giuseppe Paula, che furono tali appunto in quell’anno¹⁶. Potrebbe tuttavia darsi che la dedica generica del Vivona al Sindaco e agli Eletti sia stata successivamente integrata con i nomi dal nipote, quando le condizioni di salute del canonico erano ormai gravi; in tal caso il manoscritto potrebbe essere stato definito qualche anno prima (1825?).

L’opera è divisa in due parti: nella prima viene narrata la Storia di Selinunte, con notizie sulla sua fondazione, sul perché del suo nome, sul popolo e sulle vicende legate alle questioni belliche; nella seconda, denominata Località di Selinunte, l’autore tratta dell’antica palude Ialigi¹⁷, delle necropoli, dei fiumi di Selinunte e delle serie monetali della città¹⁸.

¹³ Biblioteca comunale di Palermo, sezione manoscritti, segnatura 4. Qq. D. 44.

¹⁴ La copia redatta dal Ferrigno si trova oggi presso gli eredi Venezia a Castelvetrano. Anche il Ferrigno non data la sua copia, cui antepone una introduzione; è ipotizzabile che scriva attorno al 1910, in quanto fa menzione del manoscritto originale nell’Introduzione alla Descrizione, pubblicata nel 1913, e successivamente nella sua Guida di Selinunte pubblicata a Palermo nel 1933, dal Municipio di Castelvetrano

¹⁵ Tale dedica, riportata dal Ferrigno nella sua copia, non è oggi riscontrabile nel manoscritto originale.

¹⁶ Ferrigno non determinò allora la data della stesura del manoscritto; riportò i tre nomi citati. Domenico Amari fu nominato Sindaco per il triennio 1828-1829; benché anche gli Eletti venissero nominati per un triennio, tra dimissioni, sospensioni e congedi soltanto nel 1829 abbiamo la terna in questione. Siamo nel periodo del Regno delle Due Sicilie, 1816-1861; il Sindaco veniva nominato per un triennio dal Luogotenente generale in nome del Re, così pure i cosiddetti Eletti, che corrispondevano in qualche modo agli attuali assessori, mentre i decurioni equivalevano agli attuali consiglieri comunali. - Per notizie sul sistema politico-amministrativo della breve vita del Regno delle Due Sicilie (1816-1861), vedi: L.A. Lucchi - E. Vantaggiato, Comune (Regno delle due Sicilie), 1816-1860, Roma 2007, in https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=264&RicLin=en; F. La Manna, Spazio urbano e gerarchie territoriali. L’amministrazione locale nella Sicilia borbonica tra riforme e rivoluzioni, Franco Angeli ed., Milano 2019.

¹⁷ La palude chiamata in antico Gonusa. Il torrente relativo fu chiamato dagli Arabi in poi Kaligi o Jalici, oggi Gorgo Cottone, per una presunta origine dal fenicio cothon (in effetti il termine deriva dagli ex proprietari del terreno, i Cuttone).

¹⁸ Proprio in questa parte, ai capitoli 10 e 11, il Vivona spiega il perché Selinunte non può essere identificata con Mazara. Vedi G. B. Ferrigno, Introduzione a G. Vivona, La vera Selinunte, mns. 1930(?), presso eredi Venezia, Castelvetrano, p. 4: «Il Vivona scrisse la sua storia di Selinunte con la viva preoccupazione di distrarre tutte le argomentazioni degli scrittori mazaresi, i quali per tanto tempo e in tutti i modi si erano incaponiti a ripetere, e anche a dimostrare a loro modo, che Mazara è Selinunte, cioè che Mazara sorge nel sito stesso dov’era Selinunte. Queste affermazioni, ora non più prese sul serio anche dagli stessi Mazaresi, allora facevan presa, tanto più che esse erano, troppo alla leggera, raccolte da altri scrittori anco stranieri».

Se l’intendimento del canonico è innanzitutto quello di dimostrare, come già aveva fatto il Fazello, che Selinunte corrispondeva a quella che ancora alla sua epoca si chiamava “Terra delli Pulici” in opposizione ai dotti Mazaresi, Gian Giacomo Adria¹⁹ e Gaspare Sansone²⁰ in particolare²¹, è pur vero che questa monografia è piena di riferimenti e di citazioni bibliografiche, ma anche attenta alla realtà effettiva delle cose.

Nella parte storica, al § 147, appellandosi a Plinio, il Vivona afferma che dopo l’era volgare Selinunte era ancora abitata, e inoltre:

“Come di poi l’Impero romano passò nell’Oriente dopo di Costantino Magno così colla Sicilia intiera Selinunte era sotto gl’Imperatori di Costantinopoli, regnando nell’Impero Michele il Balbo Selinunte era ancora in piedi. Ciò apparisce dal greco storico Giovanni Curopolato figlio del gran Drungario ossia gran capitano delle guardie della Villa di Cilicia, il quale scrisse un compendio delle istorie dalla morte di Niceforo Imperadore per sino al tempo di Isaac Commeno²²”.

Di particolare intuizione ci pare il § 223 nel quale, prendendo di nuovo la difesa dell’ubicazione della città antica nell’attuale Selinunte, il Vivona ci dice che ha individuato a nord del porto orientale tratti di mura che, vista la loro posizione, corrispondono probabilmente a ciò che oggi sappiamo essere la cinta arcaico-classica:

“Ma questi saggi difensori [dell’equivalenza fra Selinunte e Mazara] non hanno misurato che il solo forte²³ di Selinunte e non già la città. Se si fossero inoltrati un miglio verso il settentrione avrebbero scoverto altri fondamenti delle mura alla distanza di un miglio al di là della Palude Khaligi […], ivi si trovano fondamenti di masse quadrate poste in filo in più luoghi. Questa osservazione oculare basterebbe ad otturar la bocca dei trascurati misuratori²⁴”.

Il Vivona non si era limitato alla conoscenza bibliografica dell’argomento, aveva dunque svolto approfondite indagini sul sito – per l’epoca non era cosa di poco conto.

¹⁹ Cfr. le opere di G.G. Adria, De fluminibus Selinunti et Mazaro, Antonium Mayda, Palermo 1513; De Topographiae Inclytae Civitatis Mazariae, Johan et Antonium Pasta, Palermo 1515; De Vita Sanctorum Martyrum Mazariensium Viti, Modesti et Crescentiae, Johan et Antonium Pasta, Palermo 1515; Librum de Valle Mazariae, ms. Qq. C. 6, Biblioteca comunale di Palermo, 1517; De laudibus Siciliae, et primo de Valle Mazariae, ms. Qq. C. 85, Biblioteca comunale di Palermo, 1550. Cfr anche G. B. Quinci, Monografia su Gian Giacomo Adria medico, poeta e storico siciliano del secolo XVI, Sc. tip. Boccone del Povero, Palermo 1922.

²⁰ G. Sansone, Selinunte difesa dalle falsità contro di essa, presso Gramignani, Palermo 1752.

²¹ Si tenga conto che ancora nel 1810 il canonico mazarese Vito Pugliese aveva scritto a favore dell’equivalenza fra Mazara e Selinunte; V. Pugliese, Selinunte rediviva, mns. 1810, presso Biblioteca comunale di Mazara, Cored, Mazara 1987.

²² Nella copia del Ferrigno pp. 79-80.

²³ Ci si riferisce con ogni probabilità al perimetro delle fortificazioni dell’acropoli.

²⁴ Nella copia del Ferrigno p. 109.

Foto di Vincenzo Napoli