Domani in Prefettura a Trapani anche studenti del Ferrigno per il “Giorno del Ricordo”

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-09

“Venerdì 10 febbraio, in occasione del “Giorno del ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo dei cittadini italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, nei saloni di rappresentanza di questa Prefettura, alle ore 11.30, si terrà un momento di riflessione volto a diffondere la memoria di quei tragici eventi alle giovani generazioni rappresentate da delegazioni di studenti di scuole del territorio.

La ricorrenza di particolare contenuto storico, che vuole rendere un doveroso omaggio alle vittime, si inquadra nell’ambito di una serie di iniziative dedicate alla conservazione della memoria e dare risalto all’incontro diretto delle Istituzioni della provincia con i giovani nelle scuole. A tal fine, saranno presenti circa cinquanta ragazzi provenienti da alcune classi dell’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Campobello di Mazara e dell’ISSITP “Ferrigno-Accardi” di Castelvetrano.

Nel corso dell’iniziativa interverrà il Dott. Fabio Lo Bono, autore del saggio storico “Popolo in fuga, Sicilia terra d’accoglienza” che descrive le vicende di integrazione degli esuli giuliano dalmati che, giunti in Sicilia nel secondo dopoguerra, sono stati benevolmente accolti dal popolo siciliano. Sono previste, altresì, le testimonianze dirette di alcuni esuli fiumani.

Alcuni allievi degli istituti sopra citati, tra l’altro, parteciperanno attivamente con propri contributi audiovisivi e personali riflessioni sull’argomento.

Nell’occasione, per rendere ancora più concreta la testimonianza, sarà anche allestita presso la Prefettura una mostra fotografica ritraente alcuni momenti significativi dell’esodo istriano e della vita quotidiana all’interno del campo profughi “La Masa” di Termini Imerese. La stessa sarà resa fruibile da parte della cittadinanza e delle scolaresche interessate fino alle ore 18,00 del 10 febbraio e per tutta la mattina di giorno 11 febbraio fino alle ore 13,00.”