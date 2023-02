Fino alla mezzanotte di oggi diramata allerta gialla dalla Protezione Civile in Sicilia

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-09

“Per la giornata di oggi 9 Febbraio 2023 persistono venti orientali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed abbondanti specie sui settori centro-orientali. I rovesci saranno di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Nevicate al di sopra dei 500-700 metri con apporti al suolo fino ad abbondanti.

Si invita la cittadinanza a:

- Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità e dai mezzi di comunicazione

- Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di corsi d'acqua

- Non sostare in aree soggette a esondazioni o allagamenti, anche in ambito urbano

- Non tentare di arginare la massa d'acqua e spostarsi subito ai piani superiori, qualora questa dovesse entrare dentro le abitazioni

- Non percorrere sottopassaggi sia durante che dopo un evento piovoso, né a piedi né con automezzi

- Allontanarsi dai luoghi se si avvertono rumori sospetti e riconducibili all' edificio, come scricchiolii, tonfi ecc.

- Allontanarsi dai luoghi se ci si accorge dell'apertura di fratture nel terreno e se si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante, specialmente durante e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o prolungati

- Nel caso si debba abbandonare l'abitazione, chiudere il gas, staccare l'elettricità e non dimenticare l'animale domestico, se presente

- Non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta o argillosa, in particolar modo durante e dopo un evento piovoso

- Allontanarsi dalle spiagge e dalle coste durante le mareggiate e in caso di allerta meteo

- Non sostare e non curiosare in aree dove si è verificata una frana o un alluvione, in quanto possono esserci rischi e residui e si ostacola l'operazione dei tecnici e dei soccorritori avvisare il comune e i suoi uffici le sale operative e provinciali e regionali di ogni rischio di cui si viene a conoscenza.

Inoltre, ove possibile, evitare di transitare nelle zone di Piazza Amendola (stazione), Via Armando Diaz, Via Partanna, Via Trapani, Via Sapegno angolo Via Mazara, rotonda Via Selinunte, Via Caduti di Nassirya, SS 115 dir verso Selinunte e Zona Lottizzazione Saporito, zona Legno Dolce, rotonda Via Campobello, Via Seggio - prossimità Torrente Racamino.”