Vendita ex caserma GdF Tre Fontane, cittadini insorgono e Opposizione chiede Consiglio Aperto. Al via raccolta fondi

di: Redazione - del 2023-02-09

Qualche giorno fa è stato pubblicato un comunicato da parte dell’Amministrazione Comunale di Campobello, nel quale si dava notizia della messa in vendita dell’ex caserma della Guardia di Finanza di Tre Fontane ( clicca qui per vedere l’articolo ). La cittadinanza si è detta contraria e sono varie le iniziative volte a tentare di salvare questo bene affinchè resti patrimonio comune.

Arriva alla Redazione una lettera da parte di Mauro Stallone, il quale fa chiarezza sulla vicenda:

“Buongiorno, invio queste informazioni in merito alla messa in vendita dell’ex caserma di Tre Fontane, affinché chiunque voglia dare il suo contributo sia informato. Il Sindaco e la sua maggioranza hanno deciso, dentro le mura del palazzo, di mettere in vendita l’ex caserma di Tre Fontane. Questa decisione ha provocato molti malumori all’interno della città, perché noi campobellesi non condividiamo questa scelta.

Svendere il nostro patrimonio per risanare il danno procurato dalla cattiva Amministrazione del Sindaco Castiglione negli ultimi 10 anni non è una scelta che può essere condivisa.

A tale proposito, l’ex Sindaco Dr. Giuseppe Stallone ha lanciato un’iniziativa, che consiste in una libera raccolta fondi per far partecipare la città di Campobello all’asta al fine di acquistare il bene in modo che rimanga patrimonio dei campobellesi e che venga riqualificato.

L’ex caserma di Tre Fontane era stata acquisita dal Comune proprio quando l’ex Sindaco Stallone era in carica ed era stato destinato per l’istituzione dei servizi primari, postazione Forze dell’Ordine e primo soccorso. Dopo il 2006 l’avvicendarsi delle amministrazioni hanno fatto tramontare tutti i buoni propositi.

Riguardo la raccolta fondi, in soli 2 giorni sono state già prenotate più di 1000 quote. A breve verrà pubblicata la piattaforma per concludere la donazione con tutte le rispettive informative e clausole nel rispetto di tutte le norme per tutelare tutti i volontari.

Saluti.”

Anche i Consiglieri dell’Opposizione Carla Prinzivalli, Liliana Catanzaro, Isabel Montalbano, Tommaso Di Maria e Giuseppe Fazzuni hanno inviato una richiesta al Comune di Campobello per la convocazione di un Consiglio Comunale aperto che tratti la tematica relativa al bene del Comune corrispondente all’Ex Caserma della Guardia di Finanza sita a Tre Fontane in via 8 Marzo.

In breve la motivazione di questa richiesta:

“Nelle passate sedute consiliari, quando si è presentato l’argomento relativo alla messa all’asta dell’Ex Caserma della Guardia di Finanza sita a Tre Fontane, l’Opposizione si è sempre dimostrata contraria, poiché insiste in una zona molto centrale della località balneare, pertanto costituisce un punto focale per la cittadinanza.

Si è riscontrato inoltre che tale bene versa in condizioni molto decadenti e non risulta agibile, quindi sarebbe opportuno la demolizione o, in alternativa, una rivalorizzazione differente.

Alla luce della messa all’asta di tale patrimonio, molti cittadini campobellesi hanno manifestato il dissenso riguardo a tale azione, alcuni si sono proposti di compartecipare all’eventuale asta, apportando anche dei contributi pecuniari, ed altri hanno messo a disposizione le loro competenze e conoscenze in ambito architettonico e paesaggistico per valorizzare tale sito, evitando la vendita e contribuendo anche a creare delle entrate.

Raccolte dunque tutte queste differenti opinioni ed avendo riscontrato un certo interesse civico e un certo coinvolgimento a riguardo, noi Consiglieri di Opposizione, nell’ottica della collaborazione e del confronto, abbiamo ritenuto opportuno inviare questa richiesta di convocazione di Consiglio Comunale aperto, affinché si crei uno spazio di dialogo e di confronto tra cittadini ed Amministrazione, che auspichiamo porti alla migliore scelta possibile per il futuro di questo bene e per quello di Campobello di Mazara.”