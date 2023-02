"Grazie a tutti, siete stati degli angeli per mio figlio". La lettera di ringraziamento di mamma Enza

di: Redazione - del 2023-02-08

Una nostra lettrice, Enza Titone, ha deciso di mandarci questa sua lettera di ringraziamento rivolta a tutti coloro che hanno aiutato prontamente suo figlio Matteo, vittima di un grave incidente avvenuto a Castelvetrano il 23 Ottobre 2022 in via Tommaso Lucentini, e supportato la sua famiglia. In particolare il sinistro si era verificato nel tardo pomeriggio in via Tommaso Lucentini (zona Lottizzazione Saporito) a Castelvetrano. Coinvolti nell'incidente lo scooter guidato dal giovane Matteo e un’automobile.

Di seguito la lettera ricevuta dalla nostra Redazione:

"Il 23 Ottobre del 2022 mio figlio Matteo è stato vittima di un grave incidente. Per sua fortuna sono intervenuti degli angeli, i coniugi La Marmora e l'infermiere Calogero D'Alcamo, che lo hanno subito soccorso. A seguire il personale del 118, il dottor Castelli, l'infermiera C. D'Angelo e l'autista Zerilli.

È arrivato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castelvetrano: ad attenderlo il dottor Fodale con tutta l'equipe: Vaiana, Salluzzo, il dottor Forgiuele, la dottoressa Paola, gli anestesisti Ruffino, Giaramita e Passanante, che si sono presi cura di lui, trasferendolo al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo.

Abbiamo passato momenti difficili in cui Matteo lottava per la sua vita, tra i vari interventi e la stabilità per essere trasferito in una struttura di neuroriabilitazione, quale la fondazione Maugeri di Sciacca, nel quale è tutt'ora ricoverato e dov'è rinato.

Volevo ringraziare Vita, Pina e Mario che ci hanno nutriti e supportati sempre, prendendosi cura dell'altro mio figlio. Un ringraziamento particolare alla mia coordinatrice Francesca Napoli, a tutto il personale dei nosocomi di Castelvetrano e Mazara del Vallo, che hanno dimostrato grande solidarietà nei miei confronti, donandomi giorni delle loro ferie per permettermi di stare accanto a mio figlio, purtroppo non attuabili perchè Matteo è maggiorenne, in quanto il congedo solidale prevede che il figlio debba essere minorenne. Assurdo, per un genitore i figli da accudire non hanno età.

Un immenso grazie a padre Undari, ai frati cappuccini, don Rino, Don Giacomo, Don Vincenzo, Padre A. Favata di Mazara e a tutte le persone che hanno pregato per noi. Ormai il peggio è passato. Ovviamente la riabilitazione è lunga, ma Matteo è intenzionato a riprendersi la sua vita.

Un grazie alla classe 5D del Liceo Scientifico, a tutte le insegnanti che ci sono state sempre vicine, al gruppo di amici fraterni che lo hanno sempre supportato. Grazie a Marialuisa, Rosalia, Ester, Luana, Igor e tanti altri. Perdonatemi se dimentico qualche nome. Grazie ai colleghi di lavoro di mio marito. Dal profondo del mio cuore un grazie infinite."