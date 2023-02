Castelvetrano, ancora situazione di degrado nei parchi urbani. La lettera aperta di Legambiente al Sindaco

di: Circolo Legambiente CRIMISO - del 2023-02-09

Il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano ha inviato una lettera aperta al Sindaco, nella quale vuole ancora una volta segnalare lo stato di abbandono delle aree ville comunali di Castelvetrano, invitando l'Amministrazione ad un più operoso controllo e ad una migliore manutenzione.

Di seguito la lettera:

"Si fa riferimento a varie segnalazioni fatte precedentemente per denunciare il grave e perdurante stato di degrado in cui versano le ville comunali per lo scarso interesse di codesta Amministrazione a risolvere in maniera strutturata tale situazione, incurante delle segnalazioni effettuate: la presenza di rifiuti di ogni genere sparsi ovunque, oltre a rappresentare un pericolo per l'incolumità dei cittadini, può essere veicolo di infezioni a tal punto da scoraggiarne l'accesso di chi fruisce dei parchi urbani per passeggiate e momenti ricreativi con i bambini, usufruirne secondo i normali canoni di civiltà e sicurezza sanitaria.

Appare evidente che delegare la pulizia alla sola buona volontà delle Associazioni, che, periodicamente, provvedono ad interventi di "pronto soccorso", non può rappresentare una corretta organizzazione della gestione civica del territorio.

Appare del tutto improcrastinabile procedere alla bonifica delle tre ville comunali e contestualmente renderle fruibili per la cittadinanza in piena sicurezza, dotarle di bidoni per la raccolta dedicata di rifiuti e di tutti quei servizi (panchine e giochi su tutti, ma anche vigilanza diurna e serale) necessari a far ritornare i cittadini tutti ad appropriarsi delle proprie ville comunali."