Dalla Regione 500 mila euro per iniziative turistiche ad alcuni comuni del trapanese. Ci sono Campobello e S. Ninfa

del 2023-02-11

Da Regione 500 mila euro per iniziative nel trapanese. Dalla Regione arriva un sostegno alle attività turistiche nei comuni trapanesi di Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Misiliscemi, Petrosino e Santa Ninfa. Fra le norme approvate nella finanziaria regionale figura infatti uno stanziamento speciale di 500 mila euro destinato specificatamente per questi comuni, le cui amministrazioni potranno contare quindi su nuove risorse.

La proposta era stata avanzata dal capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino (in foto) che dopo l’approvazione da parte di Sala d’Ercole ha espresso il proprio ringraziamento “al Governo per aver garantito la copertura finanziaria della norma e a tutti i colleghi che ne hanno compreso l’importanza per un territorio che ha nelle attività turistico-culturali uno dei motori della propria economia.”