Ladri in azione tra Castelvetrano e Selinunte. Razzia in un bar. Indagano i Carabinieri

di: Redazione - del 2023-02-11

Una serie di furti tra Castelvetrano, Marinella di Selinunte e Campobello di Mazara si sono verificati nel corso degli ultimi giorni. A Castelvetrano due giovani ladri sono entrati incappucciati in un negozio di abbigliamento intorno alle 19,30 e, approfittando del fatto che due commesse stavano portando abiti in una una stanza nel retro,sono entrati diretti verso la cassa che, tra l’altro era aperta, e hanno asportato circa 500 euro in contanti.

Alcuni giorni fa alcuni hanno fatto razzia nel bar Obefè a Marinella di Selinunte e pare che un furto si sia verificato in una rivendita di tabacchi vicino la stazione ferroviaria di Campobello di Mazara. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano che stanno visionando i filmati dei sistemi di video sorveglianza.