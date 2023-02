“Intitolare la Ruggero Settimo a Giuseppe Di Matteo”. Avanzata proposta da Associazione Magistrati

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-16

(ph. 2circolodidatticocastelvetrano.it)

“L’Associazione Nazionale Magistrati - Sottosezione di Marsala ha comunicato le iniziative in programma per ricordare le stragi di Capaci e via D’Amelio. Il prossimo 23 maggio si terrà, presso i locali del Palazzo di Giustizia, il II° contest artistico “I colori della Memoria”, rivolto a tutti gli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado, ricadenti all’interno del circondario del Tribunale di Marsala (che ricomprende, com’è noto, i Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Petrosino, Salemi e Vita).

Per celebrare plasticamente la riaffermazione dello Stato e della Legalità, è stata avanzata alle Istituzioni competenti la proposta di intitolare la Scuola elementare “II° circolo didattico - Ruggero Settimo” di Castelvetrano a Giuseppe Di Matteo, trucidato all’età di appena quindici anni dall’associazione di stampo mafiosa denominata ‘‘Cosa Nostra’’, per volere, tra gli altri, di Matteo Messina Denaro.”