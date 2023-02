Trasformare un hobby in una professione molto redditizia è possibile, giocando sui migliori siti di gioco legali

di: Francesco Accardi - del 2023-02-16

Poker online, per molti studenti da passione a lavoro

Il popolare gioco di carte può trasformarsi in un lavoro molto redditizio e accessibile a tutti grazie ai migliori siti legali di gioco online.

Al confine tra hobby e passione, il gioco del poker per alcuni giocatori può diventare una fonte di reddito. Per chi comincia a praticare questo gioco oltre il dilettantismo si tratta di un modo come un altro per arrotondare, ma in certi casi si trasforma in una professione, che a certi livelli permette di ottenere guadagni mensili ben oltre la media.

Grazie ai migliori siti poker online, oggi è possibile avere accesso, da casa propria, alle migliori poker room. Queste, come si legge su imiglioricasinoonline.net permettono di giocare a poker in tutta sicurezza, e trovare opportunità di divertimento e di guadagno, qualunque sia il livello di conoscenza del gioco.

L’accessibilità da computer, smartphone e tablet in ogni momento della giornata ai siti poker online ha reso questo gioco molto più popolare e diffuso. Sono lontani i tempi in cui per giocare bisognava recarsi al casinò e affrontare tavoli a cui sedevano giocatori, magari molto esperti. E proprio questa facilità d’accesso, anche per i principianti, consente di cimentarsi in questo gioco, e perché no, percorrere la strada verso il professionismo senza dover fare alcun investimento.

Chi sono i giocatori di oggi

Al di là delle super star del poker che vediamo primeggiare sui tavoli del World Series of Poker, chi si cimenta col poker online sui migliori siti? Studenti, professionisti di altri settori, pensionati, possono rivelarsi ottimi giocatori. Tra le storie che raccontano quali possono essere i frutti del miglior poker online c’è quella di Marco, studente di scienze politiche . A 28 anni, grazie alle sue abilità ai tavoli dei siti poker riesce a portarsi a casa diecimila euro al mese.

La sua vita da giocatore comincia nel 2009, quando un po’ per caso ha provato a giocare. Oggi è un giocatore della Poker Room Virgin, professionista del Texas Hold’em dal 2011. Sono tanti i semi professionisti come lui, spesso studenti e neolaureati, che portano a casa somme tra gli 8mila e i 12 mila euro.

Molto più alti i guadagni dei professionisti. Come Dario Minieri , ventisettenne romano laureato in Farmacia che ha trasformato il suo hobby in una miniera d’oro, vincendo i campionati mondiali e portandosi a casa un milione e 300mila euro.

Poker online, migliori siti e cosa offrono

Il riferimento è sempre ed esclusivamente ai siti di gioco legali con regolare licenza per l’Italia. Questi consentono di praticare il gioco del poker e le sue varianti in modo del tutto legale e senza correre rischi.

Il miglior sito poker online soldi veri offre la possibilità di cominciare il percorso anche se non si è esperti. Vi sono tavoli Sit & Go o cash game di ogni livello. Inoltre i migliori siti poker propongono anche aree dedicate al training in cui è possibile imparare le regole delle diverse varianti e allenarsi senza investire soldi veri.

I siti più gettonati da chi vuole trasformare questo hobby in una professione sono quelli con un traffico di giocatori molto elevato. Se l’obiettivo è quello delle migliori competizioni internazionali, è bene selezionare quelle poker room che consentono l’accesso ai tornei più prestigiosi.

Suggerimenti per giocare a poker online

Ricordiamo che il gioco del poker è un gioco d’azzardo, che in Italia è legale e consentito esclusivamente ai giocatori maggiorenni. Per poter giocare, dopo aver selezionato il sito di un operatore con regolare licenza, è necessario iscriversi e inviare una copia del proprio documento. Tra gli operatori legali ve ne sono molti che propongono bonus di benvenuto dedicati ai nuovi iscritti. Questi possono essere un buon modo per cominciare a giocare e capire se la piattaforma è adatta alle proprie esigenze.

A differenza di altri giochi d’azzardo online, il poker è uno di quelli in cui il livello di expertise può fare la differenza. Raggiungere livelli di semi professionismo o professionismo non è una passeggiata. A chi comincia si consiglia di avvicinarsi ai tavoli online con puntate basse, allenarsi con i tools proposti dalla piattaforma, crearsi un ambiente rilassante e non inseguire le perdite a tutti i costi. Il percorso può essere lungo e impegnativo, ma senza dubbio grazie ai siti poker online legali è accessibile a tutti.