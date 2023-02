Stabilizzazione precari Comune Castelvetrano, incontro tra Sindacati e VI Commissione

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-15

“In data 14.02.2023, a seguito di regolare invito a partecipare ai lavori della VI Commissione Consiliare del Comune di Castelvetrano da parte del suo Presidente Francesco Casablanca, le Organizzazioni Sindacali intervenute sono state sentite sul seguente Ordine del Giorno: “Iter stabilizzazione precari Comune di Castelvetrano - Progressione verticale del Personale – Avanzamento di carriera.”

Oltre ai componenti la Commissione erano presenti per il CSA il Segretario Provinciale Paolo Pagoto e gli R.S.U. eletti Gaspare Bongiovanni, Angelo Antonina e Biagio Accardo.

Per la CISL e la CGIL erano presenti per delega i Sigg. Pagano e Siracusa.

Aperti i lavori, il Presidente ha aggiornato i presenti sull’esito della riunione che l’Amministrazione aveva avuto con i Sindacati, e con la Sua partecipazione, sulla stabilizzazione dei precari tenutasi il 30.01.2023 dove il Sindaco, alla presenza del dott. Di Como e della Segretaria Generale, ha aggiornato la seduta al 21.02.2023 con l’impegno di illustrare in quella data ai Sindacati il nuovo Piano Triennale delle Assunzioni, anche alla luce delle “Proiezioni del nuovo rendiconto”, volto alla stabilizzazione dei precari ed all’assunzione dall’esterno di alcune figure apicali dell’Ente.

Quindi il P/te ha dato lettura del verbale della riunione precedente, dove era stato sentito in audizione il dott. Di Como, il quale avrebbe riferito che per gli uffici non ci sarebbero problemi sulla tempistica ma che aspettava ulteriori istruzioni da parte dell’Amministrazione.

Dopo gli interventi delle Consigliere Viola e Di Bella, tra l’altro condivisi nei contenuti dai presenti, il P/te Casablanca ha dato la parola al Segretario Provinciale del CSA Paolo Pagoto il quale ha puntualizzato che:

la stabilizzazione dei 223 contrattisti del Comune di Castelvetrano possono effettuarsi con la sola approvazione del Piano Assunzionale;

che le stabilizzazioni, essendo etero finanziate dalla Regione sino al 2038, non necessitano dell’approvazione del nuovo rendiconto, né tanto meno delle sue “Proiezioni” (così come da qualcuno sostenuto);

che eventuali nuove assunzioni possono avvenire in un secondo momento rispetto alle stabilizzazioni, con una successiva modifica al Piano Triennale delle Assunzioni, e non per forza contestualmente;

che ai fini della stabilizzazione siamo invece a tempi molto stretti, in quanto finito il periodo di esercizio provvisorio al 31.03.2023 (ora spostato al 30.04.2023), per poter poi stabilizzare il personale precario bisogna aspettare l’approvazione del nuovo Bilancio Preventivo.

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, il Segretario Provinciale del CSA Paolo Pagoto, riscontrando consenso unanime dei presenti sia da parte sindacale che anche dai successivi interventi dei Consiglieri Maltese e Ditta, ha proposto alla Commissione di approvare un documento con il quale si invita il Sindaco a presentare, nella riunione del 21.02.2023, il Piano Triennale delle Assunzioni che contempli la stabilizzazione dei precari ed indichi un termine perentorio per la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, anche se part-time, a prescindere dall’assunzione di altre figure professionali.

Infine, anche alla luce degli interventi degli R.S.U. Bongiovanni e Angelo che hanno espresso tutta la preoccupazione dei lavoratori, il Segretario Provinciale Paolo Pagoto ha preannunciato che, qualora nella riunione del 21.02.2023 non giungano risposte esaustive da parte dell’Amministrazione, specialmente sulla tempistica, saranno messe in campo tutte le forme di lotta sindacale previste dalla legge non ultimo la proclamazione dello sciopero.”